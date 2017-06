«Sacar al día 3 o 4 horas para estudiar ha sido complicado»

El primer examen de las oposiciones para plazas de maestros de Infantil y Primaria en la escuela pública vasca han comenzado esta mañana a las ocho y media en el Bilbao Exhibitión Center. Muchos nervios entre los más de 4.000 aspirantes que accedían al pabellón número 5 del BEC, la mayoría (el 79%), mujeres.

«Nos jugamos mucho, pero es difícil preparar el examen si estás trabajando y con hijos. Sacar al día 3 o 4 horas para estudiar es complicado», comentaba Ainara Fuente, de 38 años, que se presentaba por primera vez a la especialidad de Pedagogía Terapéutica y tiene ya experiencia laboral en escuelas públicas. Entre los puestos ofertados están también las especialidades de Infantil, Primaria, Inglés, Educación Física, Música y Audición y Lenguaje.

La primera parte del examen, que ha durado seis horas y ha finalizado a las tres de la tarde, ha sido una prueba teórica. El tema se ha sorteado y, según las especialidades, había dos o tres preguntas a elegir. «El proceso es muy subjetivo. Influye la suerte, el azar. Puede tocarte un tema que has estudiado de entre los 25 que te entran o no. Debería ser un test como en Osakidetza que abarque todo el temario», comentaba Inés Unda, de 31 años, maestra de Primaria. De hecho, a los pocos minutos de comenzar la prueba decenas de aspirantes han abandonado la sala. «Me he preparado ocho partes y han caído tres temas de los que que no sabía nada», comentaba un joven maestro de Infantil que acudía esta mañana a probar suerte. «En todo caso, es necesario para hacer una selección justa», comentaba Iñaki Ereño, de 31 años, maestro de Infantil que llegaba de Elantxobe para hacer las pruebas.

Casi la mitad de los aspirantes son vizcaínos (47%), el 36% de Gipuzkoa y el 12% alaveses. La exigencia del perfil 2 de euskera, el EGA, para poder presentarse hace que la presencia de maestros de otras comunidades sea mínima. De hecho, de los 200 de fuera de la comunidad, la inmensa mayoría son de Navarra.

Esta cita ha sido más joven que otros años. De los maestros que se examinan hoy en Bilbao, siete de cada diez tiene menos de 35 años. Cientos de ellos son recien graduados que acudían para tener un primer contacto con las oposiciones, como Janire Arrieta y e Irati Axpe, de 24 años. «Queremos ver cómo son las oposiciones. Y si cae algo que nos hemos estudiado, pues perfecto», explicaban.

La viceconsejera de Administración y Servicios, Olatz Garamendi, ha valorado las oposiciones como «una clara apuesta del Gobierno vasco por invertir en educación de calidad». Ha calificado también la OPE como una oportunidad para «lograr un empleo con buenas condiciones laborales» y una iniciativa para que la enseñanza vasca tenga «buenos maestros», que son «el pilar del sistema educativo».