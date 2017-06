ELA, LAB y Steilas anuncian dos nuevas jornadas de huelga en Educación en noviembre y diciembre

Los sindicatos ELA, LAB y Steilas han anunciado nuevas movilizaciones en el sector de la enseñanza pública no universitaria y en el Consorcio Haurreskolak, entre las que se incluyen dos jornadas de huelga en los meses de noviembre y diciembre, para exigir "una verdadera negociación" que mejore la situación de la educación pública y de sus trabajadores.

En una rueda de prensa en Vitoria, los representantes sindicales han destacado el "gran apoyo" a las convocatorias de huelga y al resto de movilizaciones de los últimos meses, con seguimiento "absolutamente mayoritario" tanto entre el personal docente, como en el de Educación Especial, el de Cocina y Limpieza, y en el del Consorcio Haurreskolak.

ELA, LAB y Steilas han insistido en que la situación de la enseñanza pública "es grave" y el Departamento de Educación debe "encauzar las reivindicaciones proclamadas en las calles por trabajadores y familias", para lo que debe convocar las distintas mesas negociadoras y poner en marcha "una verdadera negociación".

Los sindicatos reclaman que aumente la inversión en educación, "como mínimo, la media de la Unión Europea, hasta alcanzar progresivamente el 6%", así como que las plantillas se incrementen en, al menos, 2.000 personas.

Reducir la temporalidad del actual 40% --con un 38% personal docente, un 41 en Haurreskolas, un 58% en Educación Especial y un 63% en Cocina y Limpieza-- al 6% para "estabilizar más de 6.000 puestos de trabajo en los diferentes colectivos" es otras de las demandas sindicales.

Los sindicatos también piden reducir las ratios de alumnado un 10%, "recuperar el poder adquisitivo" del personal de educación, realizar las sustituciones "desde el primer día", la retribución íntegra de las bajas "desde el primer día", recuperar las medidas que "facilitan y acompañan la jubilación", y "sacar la LOMCE de nuestras aulas y derogar Heziberri", que consideran una "mera adaptación" a la Comunidad Autónoma Vasca de la ley estatal.

ELA, LAB y Steilas exigen, por otro lado, que se abandone "la mercantilización" de la educación para que, "superados los actuales desequilibrios, sea un instrumento de desarrollo personal y social integral, basado en la cohesión social, integración, diversidad, igualdad y coeducación".

Los sindicatos solicitan, asimismo, desarrollar un modelo de inmersión lingüística en euskara que "posibilite un alumnado euskaldun y plurilingüe", además de "tener en cuenta la voz y posibilitar la participación de la representación sindical, los agentes educativos y la ciudadanía ante una hipotética Ley de Educación".

Verdadera negociación

Las tres centrales han criticado que el Gobierno Vasco "no ha dado muestras de querer abordar "una verdadera negociación para la mejora de la situación de la actual de la educación pública y la de sus trabajadores". Por ello, consideran que no hay "otra salida que no pase por la continuación de la dinámica de huelgas y movilizaciones a lo largo de junio y a partir de septiembre".

En este mes de junio, los sindicatos tienen previsto llevar a cabo concentraciones y movilizaciones en los centros y ante las delegaciones de educación. Asimismo, el día 29 celebrarán en la plaza de la Virgen Blanca de Vitoria un word-café abierto sobre la situación de la educación pública y sus necesidades.

A comienzos del próximo curso, se convocarán concentraciones en los centros, así como "dinámicas de diversas iniciativas tanto en los centros, como fuera de ellos". A lo largo del mes de octubre, se efectuarán encierros en distintos centros y se programarán conferencias, representaciones teatrales, conciertos y distintas iniciativas para "socializar" sus reivindicaciones.

Finalmente, en noviembre y diciembre se convocarán dos jornadas de huelga en los sectores de docentes, educación especial, cocina, limpieza y haurreskolas. Según han explicado ELA, LAB y Steilas, se hará especial hincapié en el trabajo con familias y la ciudadanía para que "en noviembre podamos llevar a cabo movilizaciones conjuntas" en las tres capitales vascas.

Cambiar la política educativa

En opinión de los sindicatos, resulta "imprescindible cambiar de raíz la política educativa y los recortes que el Gobierno Vasco ha ido imponiendo a lo largo de los últimos años y revertir la situación que ello está provocando en la educación pública y en las haurreskolas".

ELA, LAB y Steilas han advertido de que, si el Departamento que dirige Cristina Uriarte, "sigue haciendo caso omiso a estas reivindicaciones básicas para la mejora de las condiciones de trabajo y garantizar el quehacer más fundamental del sistema educativo, no nos dejará otro camino que el de dar continuidad el curso próximo a la dinámica de movilizaciones y huelga".