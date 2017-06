Largas colas en Eibar para apuntarse en la lista de sustituciones de las Haurreskolak

Cientos de jóvenes hacen cola frente a la sede del Consorcio Haurreskolak de Eibar para cubrir las vacaciones de verano del personal de las guarderías públicas después de que este organismo decidiera abrir hoy la lista de sustituciones y cerrarla mañana.

El sindicato LAB y Elkarrekin Podemos han denunciado el procedimiento que ha hecho que muchos de estos jóvenes hayan pasado la noche a la intemperie.

El sindicato LAB, que ya reclamó la pasada semana la urgente apertura de estas listas, ha criticado "la falta de anticipación" del Consorcio Hurreskolak que, con fecha 12 de junio, publicó una resolución para apertura temporal de las listas con un plazo de presentación de solicitudes de dos días.

El Consorcio ha decidido además que "cuando finalice el pleno, las listas volverán a mantenerse cerradas" hasta que la dirección "adopte una decisión en sentido contrario".

Según ha recordado el sindicato LAB en un comunicado, las listas del Consorcio Haurreskolak se cerraron en 2011 y, desde entonces, LAB ha solicitado "sin cesar" su apertura.

Además, ha asegurado que, en la última convocatoria de baremación, también sostuvo que las listas "deberían abrirse", pero "siempre" ha recibido respuesta negativa, "argumentando que no había necesidad de ello y que si no se abrían era para no dar falsas esperanzas a las personas que esperaban su apertura".

LAB ha criticado "con dureza la falta de anticipación de la empresa" y ha censurado el hecho de que haya hecho "oídos sordos a las reivindicaciones de la plantilla". El sindicato ha asegurado su intención de

Por su parte, el grupo parlamentario de Elkarrekin Podemos ha criticado el procedimiento habilitado para abrir al lista de sustituciones, que no tiene en cuenta el mérito "sino el orden de inscripción".