La iniciación a los seis años al deporte escolar será voluntaria para los centros

La adaptación por parte de los colegios al renovado programa de Eskola Kirola planteado por la Diputación de Gipuzkoa para el próximo curso no será obligatoria sino voluntaria en aquellos «centros que cuenten con alguna experiencia o deseen ponerlo en marcha». La adecuación al nuevo modelo, que fue presentado el pasado 11 de mayo en las Juntas Generales por el diputado de Cultura y Deporte, Denis Itxaso, «se irá extendiendo de forma progresiva».

La mayor novedad respecto al programa original que ha regulado el deporte escolar en Gipuzkoa durante 25 años es que será adelantada la edad de iniciación en el ámbito polideportivo dentro de los colegios de los ocho a los seis años.

Asimismo, la Diputación anuncia una mayor flexibilidad para que los alumnos inscritos en el deporte de rendimiento a través de clubes y escuelas deportivas puedan compaginarlo con el escolar.

El acceso a las escuelas deportivas sigue en los 8 años, siempre que se haga multideporte en el colegio



Estudia la flexibilidad en el segundo año alevín, lo que en principio no supondría dejar el deporte escolar

Dadas las fechas en las que nos encontramos, con la mayoría de los colegios en plena fase de matriculación y con el verano encima, la nueva medida foral había generado cierto nerviosismo en los propios centros escolares. Entendían que no había plazo material para adaptarse al nuevo programa, que incluía la incorporación de más monitores para los nuevos cursos que incluye el programa -primero y segundo de Primaria-. Estos técnicos, además, deberían acreditar una cualificación.

El proceso de cambios en el deporte escolar, pendiente de aprobación mediante orden foral, había suscitado inquietud y algunas dudas también en las familias. Ante este panorama, el departamento de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes del ente foral ha remitido a clubes, ayuntamientos y centros escolares un escrito aclaratorio firmado por Denis Itxaso, y la directora de Deporte, Goizane Alvarez. Estos son los puntos que han generado mayores preguntas y sus explicaciones desde la Diputación.

Edad de iniciación. La principal novedad del plan de Eskola Kirola es el adelantamiento de la edad de iniciación al multideporte de los ocho a los seis años. Así, a partir del próximo curso escolar 2017-18, se formarán los primeros grupos de seis años. Los menores deberán realizar «actividades de iniciación o actividades recreativas» que se realizarán «en el centro escolar y sin competición».

Cuándo empieza la implantación. La formación de estos grupos de seis años comenzará el próximo curso 2017-18 en aquellos centros que «cuenten con alguna experiencia o deseen ponerlo en marcha». Por lo tanto, la adscripción al mismo «no será obligatoria» y se irá extendiendo «de forma progresiva» hasta cubrir toda la red guipuzcoana de centros escolares.

Escuelas deportivas, a los 8 años. Las actividades deportivas para los niños de seis años estarán relacionadas «con el movimiento y desarrollo psicomotor» y no estarán dirigidas «a ninguna modalidad deportiva concreta». Su organización dependerá de los propios colegios. Aquellos clubes con escuela deportiva no podrán realizar esta oferta porque «la normativa reguladora de las escuelas deportivas no contempla cambio alguno».

De esta manera, «la edad mínima de iniciación a estas actividades equivale a la categoría benjamín, es decir, ocho años».

Obligatoriedad o no. La Diputación de Gipuzkoa recuerda que el deporte escolar es una actividad extraescolar y, como tal, «no es obligatoria» para los menores. Eso sí, «para hacer fútbol, baloncesto, balonmano o rugby» en una escuela deportiva o un club, es indispensable participar también en el programa multideporte en el colegio «porque ambas actividades -subraya- forman parte del deporte escolar» y son «compatibles».

Actividad polideportiva. El programa Eskola Kirola se fundamenta en el concepto de multideporte. De este modo, los menores que se adhieran a él «no pueden» escoger o rechazar una actividad deportiva «a conveniencia». Deberán respetar rigurosamente toda la oferta polideportiva del centro escolar.

Flexibilización, sí pero... En cuanto a la flexibilidad referente al segundo año de la categoría alevín (12 años), el ente foral está aún estudiando la estructuración de la oferta para esta edad en el plan de deporte escolar. Pero, en un principio, «la flexibilidad no supondrá la posibilidad» de que los menores que participen en la competición de rendimiento puedan abandonar «los entrenamientos y partidos de la competición de participación en sus centros».

En caso de incumplimiento, la Diputación advierte de las sanciones tipificadas en la Ley Vasca 14/1988 del Deporte, que van desde la multa económica -de 601 euros a 6.000- a la prohibición de acceso a instalaciones o inhabilitación para organizar actividades deportivas.

Fomentar la igualdad. El hecho de que una actividad sea gratuita o requiera el pago de una cuota, dependerá de cada municipio o incluso de cada colegio. La Diputación está realizando un estudio para «igualar» las condiciones económicas de acceso y «garantizar» la entrada «a las personas en situación desfavorecida». En esta misma idea de promover la igualdad, analiza medidas que impulsen la participación de las niñas en Eskola Kirola y trabaja para mejorar su programa dirigido a menores con discapacidad.