«Querer ser colegas de los hijos lleva a que los problemas se multipliquen»

Los padres, muchos padres en el mundo entero, han perdido el norte. Siguiendo teorías sin más criterio científico que el de la buena voluntad, optaron por ser amigos de sus hijos y crearon adolescentes que les insultan, les ridiculizan y les pegan. Así lo atestigua un estudio presentado esta semana en la Universidad de Deusto, según el cual, el 3,2% de los menores vascos agrede físicamente a sus progenitores y un 10,5% lo hace de manera verbal con cierta frecuencia.

El campus es sede estos días de un congreso nacional que analiza la violencia de los hijos a padres, organizado por la sociedad Sevifip -dedicada al estudio de este fenómeno- y que reúne a más de 300 especialistas. El psicólogo israelí Haim Omer presenta en estas jornadas su modelo de intervención denominado de ‘resistencia pacífica’. Ni castigos, ni violencia, ni colegueo. «Los buenos padres han de tener defectos, porque son humanos, pero en la casa marcan el rumbo», defiende el experto.

- «Mi hijo me pega». Tremendo.

- Es un fenómeno más común de lo que se piensa. No es un escándalo.

- ¿Resistencia pacífica significa dejar que le peguen al padre?

- No. Es una forma de lucha no violenta. Los padres comunican a los hijos que no van a aceptar más la situación. Les dicen: «No vamos a quedarmos aislados, victimizados, ni pasivos. Vamos a buscar ayuda donde sea y vamos a hacer actos de resistencia. Esto ha dejado de ser un secreto». Cuando los padres hacen este anuncio y crean una red de apoyo, la situación cambia de forma radical.

- ¿Así aprenden límites de verdad?

- La resistencia pacífica busca restaurar la presencia parental, la voz de los padres.

- Hemos pasado de ‘calentar’ a los hijos a ser sus colegas, y ahora habla usted de resistencia pacífica.

- Querer ser colegas de los hijos es lo que ha llevado a que los problemas se multipliquen, especialmente entre los adolescentes. La sociedad occidental perdió la brújula y nosotros ayudamos a encontrarla. Enseñamos a los padres a desarrollar actitudes de peso: «Yo soy tu padre o tu madre, no puedes despedirme, ni echarme ni divorciarme». ¿Me permite un ejemplo?

- ¡Claro!

- Una menor de 15 años pegaba a su madre, una mujer muy grande de 120 kilos, practicamente a diario. La situación era terrible. La niña respetaba a su tío, pero no a su madre. Un día, ésta entró en la habitación, encendió el móvil y se sentó en una silla, bloqueando la puerta. «No estoy sola», le dijo a su hija. «Tengo a mi hermano al otro lado de la línea como testigo de lo que pasa. No estoy dispuesta a que me pegues o me robes más».

- ¿Y qué pasó?

- La hija intentó desbloquear la puerta, pero la madre lo impidió. Un minuto después se fue a su cama, murmurando y diciendo de todo. La mujer creyó que la niña le había vencido, pero en la consulta descubrió que no era así. «Es la primera vez en mi vida que no me arrepiento de haber hecho dieta. Por fin, tengo peso».

- Más de uno, cuando lea esto, pensará «pegar no, pero un cachete a tiempo evita problemas...»

- No vale para nada. Hay que desarrollar métodos posibles acordes a las normas y a los valores de nuestra sociedad.

- ¿Ningun castigo?

- Tampoco. El castigo es una tentativa de controlar al niño. Hay que decir a los niños que los padres no están dispuestos a ser sus esclavos. Y que si se muestran violentos, se acabarán los servicios. «Te daré comida y techo, pero se acabó la paga, la ‘play’ y la conexión a internet».

- ¿Y, por ejemplo, algo tan clásico como escribir cincuenta veces ‘no se pega a la madre’?

- No vale para nada. Es como si le quitas diez céntimos de la paga por cada insulto. En cuanto se le acabe el dinero, empezará otra vez: «Gorda, puta...». No es inmoral, pero tampoco eficaz.

Situaciones «absurdas»

- En España hemos conocido un caso de un hijo que denunció a su madre porque le quitó el móvil. La denuncia se admitió y el fiscal llegó a pedir cárcel para la madre.

- ¡Así nos ganamos nosotros el pan! Llegamos a situaciones absurdas. Si no hubiera estos problemas, no hubieramos tenido que desarrollar un método como el nuestro.

- ¿Qué está sucediendo para que se multipliquen los casos?

- Ha habido cambios sociales tan profundos que los padres se sienten incapaces de educar a sus hijos. No quieren ser como los del pasado, pero tampoco saben qué hacer.

- ¿De ahí la resistencia pasiva?

- Nosotros desarrollamos fuentes de fuerza positiva, padres con la fuerza de un ancla, que no puede ser arrastrada. Los niños necesitan agarrarse a ella, para no ser llevados por las corrientes, las tentaciones, las voces de las sirenas.