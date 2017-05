Las pruebas de la discordia

Desde el pasado lunes hasta el próximo día 31 se están realizando las evaluaciones diagnósticas en 6º grado de Primaria y en 4º de Secundaria, fijadas por el Departamento de Educación en el plan pedagógico Heziberri 2020. Dentro del panorama de desencuentros que existe actualmente entre el Gobierno Vasco y los sindicatos más asociaciones de padres y docentes, estas pruebas son un elemento más del conflicto. Para el primero, este plan piloto sirve para constatar si los alumnos están cumpliendo los criterios fijados al final de cada etapa, para los otros es una especie de reválida que condiciona todo el proceso formativo de los estudiantes. Los que se muestran contrarios a esta práctica animan a que los alumnos no las realicen. En total han sido seleccionados treinta centros de toda la Comunidad Autónoma para los exámenes de 6º de Primaria, y otros sesenta para los de 4º de la ESO.

LA CIFRA 8 centros en Gipuzkoa son los que se han elegido, por el Departamento vasco de Educación para realizar las pruebas: Aitor Ikastola, Arantzazuko Ama y Martutene (Donostia); Astigarragako Herri Eskola; Langile, Elizatxo y Urumea (Hernani) y Mutrikuko Goizeko Izarra.

Educación insiste en que estas pruebas son un elemento para la mejora y entiende que la evaluación es un componente curricular más, inseparable de otros como competencias básicas, objetivos, contenidos y metodología. Además, reniega del nombre popular con las que se les denomina, reválida, porque indica «eso significaría volver a mostrar la valía de un alumno, algo que no buscan las evaluaciones diagnósticas».

Cuando el departamento habla de mejora se refiere, tanto al alumnado -enseñanza personalizada-, al centro educativo -poder afinar sus métodos- y al sistema educativo en general -planificación, líneas estratégicas y formación del profesorado-. Además, tal y como se recoge en el documento que define el plan Heziberri, «la evaluación nunca se ha utilizado ni puede ser utilizada para establecer rankings entre centros».

Educación también explica que estas pruebas son «totalmente coherentes con el modelo educativo pedagógico. Es, por tanto, una evolución por competencias y toma como referencia el perfil de salida que ha de alcanzar el alumno al final de cada etapa».

Es en ese punto donde el departamento entiende que está la gran diferencia con la Lomce, en contra de lo que opinan los sindicatos vascos y asociaciones como Sortzen o Ehige. La ley aprobada por el Gobierno de Madrid, que establece también exámenes en distintas etapas de la formación, no contempla el denominado 'perfil de salida del alumnado' fijado únicamente por el Departamento vasco de Educación y que es «el conjunto de competencias básicas -aprendizaje que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo- que ha de lograr el alumnado al final de cada etapa para alcanzar las finalidades educativas y saber desenvolverse en los distintos ámbitos y situaciones de la vida».

Ehige, que aúna a las asociaciones de padres de la escuela pública vasca, se ha mostrado totalmente en contra de estas pruebas de diagnóstico y anima a no realizarlas. Recuerda que ya desde 2009 se han realizado en 4º de Primaria y 2º de la ESO con el objeto de mejorar los centros y el sistema educativo, valorar la formación del alumnado y ayudar a los centros docentes a mejorar sus prácticas educativas. «Han permitido además acumular un interesante recopilatorio histórico sobre la evolución de nuestro sistema educativo», indican.

Su crítica llega «con la entrada en vigor de la Lomce, en los dos últimos cursos se han realizado nuevas pruebas en 3º de Primaria y además de las que ahora se las en este mes se están haciendo dentro de la experiencia piloto en 6º de Primaria y 4º de la ESO. De esta forma, en este curso se realizarán en nuestros centros pruebas de diagnóstico en 3º, 4,º y 6º de Primaria y 2º y 4º de Secundaria. En definitiva, una acumulación que evidencia una falta de rigor en la elaboración de un modelo de evaluación que responda a las necesidades de nuestro sistema educativo».

Langile, en Hernani, es uno de los centros seleccionados para hacer las pruebas. Los padres de la ikastola escucharon la recomendación de Ehige. Decidieron que sus hijos no iban a realizar la evaluación a los alumnos de 6º de Primaria, programada para este jueves pasado, y que las clases se celebrarían con normalidad. Argumentaron que no tenían ninguna necesidad de que sus hijos fueran evaluados por agentes externos que no conocen a los alumnos, ni su trayectoria académica, ni su personalidad. Consideran que Langile ya tiene sus propias evaluaciones, continuas e integrales, resultado de un trabajo realizado con toda la comunidad de la escuela. También, entienden que de esta forma el departamento que dirige Cristina Uriarte «está imponiendo la Lomce».

Una opinión similar le merecen las pruebas a la asociación Sortzen -organización de la red pública en la que toman parte educadores, padres, trabajadores y estudiantes-, que las denomina «reválidas en toda regla». Su portavoz, Bego Bitorika, cree que «se les quiere quitar hierro llamándolas evaluaciones de diagnóstico, pero es irreal». Señala que «son una garantía de la aplicación de la Lomce. También se queja de «falta de información. No se sabe hasta poco antes cuándo se van a realizar. Parece que piensan que si no hay información, la gente no se va a movilizar». Reconoce que «debe ser toda la comunidad la que se plante. Los profesores solos no pueden porque son trabajadores del departamento y puede haber represalias».

En el sindicato ELA, a través de su portavoz de Educación, Xabier Irastorza, entienden que «son unas evaluaciones que miden básicamente lo que marca el programa PISA, competencias importantes para el mercado de trabajo como las ciencias, la lengua y las matemáticas y no se tiene en cuenta otros aspectos como el trabajo cooperativo o el espíritu artístico. Además de que condicionan todo el curso, porque se preparan casi exclusivamente para pasarlas».