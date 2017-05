«Para estar todo el día en el patio y no hacer nada, el martes que viene no vendremos»

La jornada de huelga en la enseñanza pública vasca se ha traducido este martes en Gipuzkoa en calles más llenas de lo habitual, y gracias al buen tiempo, también en playas más concurridas en localidades de costa como Donostia. En la capital, como si se tratara de un domingo, los parques se han ido llenando hacia el mediodía, con niños que bien no han acudido al colegio o lo han dejado antes de lo habitual.

Yolanda Yoldi ha cuidado de su nieto Telmo en uno de ellos, «a la espera de que sus padres salgan de trabajar». Lo mismo ha hecho Imanol Gómez en Amara: «Apoyo la huelga porque de alguna forma hay que defender la buena educación, pero es verdad que en muchos trabajos no se da flexibilidad de horario a los padres y madres» para cuidar de los hijos. «Y así es complicado unirse, a no ser que te cojas un día de fiesta, claro», concluía.

En la plaza Zuloaga, en cambio, apenas se escuchaba un murmullo, en contraste con la fotografía más cotidiana. «Normalmente estamos a rebosar -explicaba personal de la ikastola Orixe- y apenas nos escuchamos unas a otras, pero hoy solo tenemos a una veintena de alumnos, repartidos entre el profesorado que ha acudido. Es un día muy tranquilo».

Un grupo de estudiantes de primero de la ESO charlaba a las puertas del IES Peñaflorida. Nora, Eider, Jone, Naia, Mara y Jone salían del instituto después de pasar «toda la mañana» en el patio. «Todos los de la ESO estamos igual. Algunos hemos tenido una clase, y otros dos o ninguna. Las de la tarde se han cancelado. Porque además, mañana habría que repetirlas para quien no haya venido. Es una pérdida de tiempo», se quejaban. «En algunas clases estábamos solo seis alumnos. Muchos se han ido a casa porque no querían pasar el día sin hacer nada. El martes que viene (que hay convocado un nuevo paro) directamente no vamos a venir. Nuestros hermanos pequeños estudian en Ikasbide y Morlans, y están igual».

«No nos han avisado del horario»

Para estas seis jóvenes, lo peor no ha sido «perder la mañana», sino que no les han avisado del horario que iban a tener. «Otras veces nos han dado papeles o mandado correos informativos, pero esta vez nada. Que hagan huelga está bien, pero que nos avisen. Cuando hemos llegado esta mañana a las ocho no sabíamos qué profesor vendría y cuál no. Tampoco nos han explicado por qué la hacen», se lamentaban. Sus compañeros del Usandizaga no vieron alteradas sus rutinas debido a los exámenes, que se han celebrado con normalidad.

En Beasain, en el Alkartasuna Lizeoa, ha sido la asociación de padres la que se ha movilizado para ofrecer un servicio para cuidar a los alumnos, para cubrir a quienes no podían faltar al trabajo para cuidar de sus hijos. Begoña Urrutikoetxea, madre de dos alumnas, se ha mostrado conforme con la opción ofrecida por el centro, a pesar de considerar su caso «poco representativo» de la difícil cuadratura del círculo que han tenido que hacer muchas familias para dejar a sus hijos al cuidado de familiares o algún responsable.

«A pesar de que ha habido un servicio mínimo, al final he podido faltar a una reunión de trabajo y estar con mis hijas, alumnas de tercero y quinto. Tampoco era cuestión de que fueran a la ikastola por el simple hecho de ir, a no hacer nada».