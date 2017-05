Crece la confrontación entre Educación y los sindicatos tras la huelga

Como ya sucedió el pasado 22 de marzo, la discrepancia en las cifras del seguimiento de la huelga de este martes en la enseñanza pública no universitaria ha vuelto a demostrar las diferencias entre los sindicatos y el Gobierno Vasco. Cerca de 29.200 trabajadores -docentes, personal de educación especial, de cocina y limpieza, y del consorcio de haurreskola- estaban llamados a tomar parte. Mientras ELA, LAB y Steilas afirman que en torno al 80% de los trabajadores ha realizado el paro, los datos facilitados por el Departamento de Educación, según la información recogida en un 86% de los centros, desprenden que alrededor de la mitad de los trabajadores han respondido al llamamiento de los sindicatos.

Guerra de cifras aparte, las declaraciones de ambos sectores dejan patente que el desencuentro es cada vez más profundo y que, de momento, no parece que se llegue a una negociación que satisfaga al Ejecutivo autónomo y a las centrales sindicales. Las discrepancias se mantienen en cuestiones generales como la retirada de la Lomce y el programa Heziberri, y en otras más concretas como la reducción de las ratios de alumnos por clases, la disminución de la eventualidad o la creación de un mínimo de 2.000 puestos de trabajo, además de la recuperación salarial o las sustituciones desde el primer día.

Los sindicatos consideran que la respuesta a la convocatoria de paro de hoy refleja el hartazgo que existe entre los trabajadores de la escuela pública vasca -docentes, haurreskolas, limpieza y cocinas, y educación especial- porque «es la segunda jornada y todavía hay una tercera para la semana que viene, con lo que supone de pérdida económica». Xabier Irastorza, portavoz de Educación de ELA, ha comentado que después de la experiencia de la huelga del 22 de marzo «en los últimos días hemos hecho una serie de reuniones informativas y asambleas en las zonas donde entonces hubo una respuesta menor como la Margen Izquierda, Bilbao o Oarsoaldea y han tenido efecto, con una mayor participación». En concreto, en la comarca fronteriza fue del 63% en el profesorado funcionario y por encima del 85% del resto de trabajadores.

Desde el Departamento de Educación, han señalado que «un total de 8.560 profesores han ejercido su derecho a la huelga del total de los más de 23.000 profesores de la red pública». Y a falta de tener los datos del 100% de los centros, han situado la participación de los docentes en el 43,27%. En relación al personal laboral educativo -especialistas de apoyo-, la participación ha sido del 59,58% (433 personas), y en cocinas y limpieza la cifra ha ascendido al 45,68% (127). Por último, del total de 1.325 educadores del consorcio de haurreskola la respuesta ha sido del 62,57% (829 profesionales). Los sindicatos no han podido facilitar su propio desglose de cifras por colectivos.

Manifestación

El Boulevard donostiarra ha sido el punto de partida de la manifestación que ha congregado a más de un millar de trabajadores de la enseñanza pública vasca. Previamente, varios portavoces de los sindicatos ha mostrado su satisfacción por la respuesta.

Julen Urkia, del sindicato LAB, ha recordado que «el pasado 22 de marzo abrimos una confrontación con el Departamento de Educación porque se negaban a sentarse para negociar nuestras reivindicaciones. El personal sigue muy enfadado porque la administración no quiere negociar, seguimos sufriendo recortes que afectan a la calidad de la enseñanza y a las condiciones laborales».

Por eso ha animado a participar en la siguiente convocatoria de huelga para el próximo martes y ha hecho un llamamiento a las familias para que acudan a la manifestación del próximo sábado por la mañana «para mantener el pulso. Hay que exigir una negociación seria, no la que nos planteó el pasado 4 de mayo. Las medidas que nos ofrecieron son irrisorias».

También se ha congratulado por la respuesta de los cuatro colectivos, Maialen Aranburu, de ELA. «La gran mayoría de los trabajadores ha respaldado la convocatoria. El Departamento de Educación y Cristina Uriarte tendrían que escuchar a los trabajadores de la enseñanza».

Desde Steilas se ha señalado que «hemos salido a la calle para decirle a la consejera que nosotros sí sabemos cuál es la realidad de los centros y la vivimos y no ella, cuando dice que es una irresponsabilidad convocar movilizaciones».

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha criticado la actitud de los sindicatos a los que ha acusado de no querer llegar a un acuerdo, ha asegurado que no compartía los motivos para la convocatoria de la huelga y que no era el momento. «Sus razones en absoluto justifican la convocatoria», ha afirmado.

Mientras los sindicatos califican de «paripé» la última reunión de la mesa de Educación «a la que solo estaban convocados los docentes y no los otros colectivos que trabajan en la enseñanza», Erkoreka ha señalado que se habían producido numerosos encuentros entre Educación y las centrales en los que el Departamento de Educación mostró una postura «seria y diligente en la búsqueda de acuerdos», mientras que la actitud de los sindicatos ha estado marcada «por ausencias que denotan falta de interés por la búsqueda de puntos de acuerdo y encuentros».

Reducir la nómina

Como ya hizo Cristina Uriarte ayer, ha apelado a la necesidad de que en las conversaciones entre ambas partes «impere un principio de realidad que no se da en estos momentos» porque considera que los sindicatos exigen al Ejecutivo vasco «medidas y decisiones que no están en nuestra mano y que corresponden adoptar a otras instancias públicas».

Por último, ha recordado que «el alcance oficial de la huelga del pasado 22 de marzo fue del 47%, que fueron los trabajadores a los que se les dedujo el importe de la nómina. Si alguien considera que hay personas que siguieron la huelga pero no están incluidas en ese porcentaje y quieren que se le deduzca de la nómina que nos lo diga».