La huelga de mañana en centros públicos afecta a 250.000 alumnos

Cerca de 30.000 trabajadores de la enseñanza pública vasca no universitaria están llamados mañana a secundar la huelga convocada por los sindicatos ELA, LAB y Steilas, a la que se ha sumado Comisiones Obreras y con la que quieren rechazar los «recortes» en el sistema educativo. Las centrales convocan al paro a los profesores, a los trabajadores de las haurreskolas y de Educación Especial, y al personal de limpieza y cocinas, y han programado manifestaciones al mediodía en las tres capitales vascas. El paro afectará a unos 250.000 alumnos de escuelas o institutos de Euskadi.

más noticias Confrontación en el fin de curso

La de mañana es la segunda huelga en la red pública este curso después de la del pasado mes de marzo, que secundó el 47% de las plantillas según los datos oficiales del Gobierno Vasco. Y habrá una tercera jornada de paro el próximo 23 de mayo. Con estas movilizaciones, las centrales reclaman mejoras en las condiciones laborales de los docentes y trabajadores de los centros y un incremento de la inversión que se hace en la escuela pública. Exigen, en concreto, un aumento de las plantillas de, al menos, 2.000 docentes, subidas salariales, disminuir la tasa de eventualidad –cercana al 38% entre los profesores–, rebajar el número de alumnos por clase un 10%, o cubrir las sustituciones desde el primer día.

Los sindicatos abertzales, que representan al 80% de los trabajadores del sector, apuestan, además, por otro modelo de enseñanza. Quieren «sacar de las aulas» la Lomce y que se derogue Heziberri, el currículum vasco, ya que, en su opinión, desarrolla la ley del PP. Otro de los objetivos de su lucha es lograr la «inmersión lingüística en euskera» en las aulas.

Las negociaciones entre los representantes de los trabajadores y el Departamento de Educación no han avanzado desde el paro de marzo. El pasado 4 de mayo el Gobierno vasco celebró una mesa sectorial que no logró frenar las movilizaciones. «El Departamento no atendió ninguna de nuestras reivindicaciones, y se negó a tratar temas que supongan inversión o coste alguno», señalaron ELA, LAB y Steilas.

Educación no ve motivos

La consejera de Educación, Cristina Uriarte, ha emplazado a los sindicatos en varias ocasiones a actuar con «responsabilidad» para evitar el «perjuicio» que causan las huelgas a los alumnos, sobre todo «en una época de exámenes y de preparación de la Selectividad». Uriarte no comparte los «motivos y argumentos» por los que se van a movilizar los trabajadores. Recuerda que muchas de sus peticiones son inviables ya que «dependen de normativas que dicta el Gobierno central». La consejera ha reiterado la voluntad «de diálogo» de su equipo.

Junto con los paros de mañana y el día 23, los sindicatos también han anunciado que el 20 de mayo llamarán a las familias y a la ciudadanía a participar en manifestaciones en Bilbao, Vitoria y San Sebastián. Del mismo modo, a lo largo de este mes realizarán múltiples concentraciones y movilizaciones tanto en los centros educativos como en los diferentes sectores. Y advierten que el curso que viene continuará su lucha.