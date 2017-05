Confrontación en el fin de curso

Este martes y el de la semana que viene, la enseñanza pública no universitaria del País Vasco volverá a vivir dos nuevas jornadas de huelga convocadas por ELA, LAB, Steilas y CC OO, además de manifestaciones en las tres capitales el próximo sábado. Las fechas coinciden con el fin de curso y con los alumnos de segundo de Bachiller preparándose para la Selectividad.

A principios de este mes, representantes sindicales y responsables del Departamento de Educación se reunieron en Lakua. En el orden del día no figuraba tratar el tema de la huelga, pero estuvo planeando sobre las propuestas y los debates. Al final, el desencuentro se mantuvo, los paros no se desconvocaron y parece que las posturas no se van a acercar en breve.

La política de «recortes» que el Gobierno Vasco comenzó a ejecutar en 2010, la aplicación «encubierta» de la Lomce a través del programa Heziberri 2020 y una política «restrictiva» respecto a la contratación de personal, son las razones principales que esgrimen las centrales para mantener la convocatoria de la huelga. Por su parte, en el Departamento de Educación aseguran que Heziberri se elaboró en colaboración con los agentes sociales, que el profesorado vasco tiene unas buenas condiciones laborales, las mejores del Estado -y no solo en los salarios-, que la Lomce está recurrida ante el Tribunal Constitucional y que a lo largo de la legislatura se convocarán más de 3.000 plazas a través de diversas Ofertas Públicas de Empleo.

Los sindicatos, según explica el portavoz de Educación de ELA, Xabier Irastorza, realizaron un diagnóstico a finales del pasado curso y comienzos de este en donde se constata «el malestar en la plantilla por las condiciones laborales, cargas de trabajo...». Eso les llevo a creer que «la situación es insostenible» y que «es necesario movilizarse» con el objetivo de que «el Gobierno Vasco nos haga caso porque nosotros llevamos años denunciando la situación y presentando propuestas, sin recibir ninguna respuesta», como indica Iker Garin, de LAB, que también añade que «en las supuestas negociaciones nos han convocado sin aportarnos documentación o sin tiempo para estudiarla. Nos han tomado el pelo». Opinión que comparte Aitor Idigoras, de Steilas, quien asegura que «hemos intentado tener una postura constructiva, aunque fuera crítica, pero en Educación nos han tratado con desprecio».

las posturas de cada parte SINDICATOS Aumentar la inversión en educación hasta el 6% del PIB. Incrementar las plantillas al menos en 2.000 personas. Reducir la temporalidad del 40% al 6%. Reducir las ratios de alumnado en un 10%. Recuperar el poder adquisitivo del personal de educación. Sacar la Lomce de las aulas y derogar el plan Heziberri 2020, mera adaptación de la primera a la Comunidad Autónoma. GOBIERNO VASCO Presupuesto. Se ha incrementado todos los años a pesar de la crisis. Plantilla. 3.000 plazas en diversas OPEs a lo largo de la legislatura. Temporalidad. Es del 26,9% y se trabaja en reducirla. Ratios. Se ha mantenido inalterable en los últimos años por debajo de los límites fijados por el Ejecutivo y según lo acordado con los sindicatos. Lomce. Está recurrida ante el Tribunal Constitucional y Heziberri se elaboró con agentes educativos.

Lejos de aplacar los ánimos, la postura del Gobierno Vasco ha llevado a engodar las filas de los concovantes de la huelga. Uno de los últimos en sumarse ha sido CC OO. «Como consecuencia del nulo avance no ya en las negociaciones, las cuales han sido inapreciables, nos vemos en la obligación moral y ética de dar una respuesta a las condiciones que actualmente sufrimos los trabajadores de la enseñanza y, por extensión, toda la comunidad educativa», señalan.

Negociaciones «realistas»

Una postura diametralmente opuesta es la de la consejera Cristina Uriarte, que en repetidas ocasiones ha comentado que en su departamento están dispuestos a negociar, «siempre desde planteamientos realistas», porque entiende que no se pueden exigir medidas sobre temas en los que no tienen competencias.

Una de las reivindicaciones sindicales se centra en la mejora del ratio de alumnos por aula. En los últimos años, afirman, ha subido un 9,1% -la media en el curso 2008-2009 era 17,44% de alumnos por aula mientras que ahora es de 19,2%-. «Sistemáticamente hay dos alumnos más por clase». Estas cifras repercuten, según explica Irastorza, en la creación de menos aulas y por tanto en la contratación de profesores, es decir «el incremento de alumnos por aula tiene una relación directa con menos empleos». En concreto, calculan que son 1.900 puestos de trabajo los que se ahorra Educación.

En este sentido, Uriarte ha reiterado que las ratios se han mantenido inalterables durante toda la crisis y que ha recurrido la imposición del Gobierno español de ampliarlas, que están por debajo de los límites establecidos y que en su día fueron acordados con los propios sindicatos.

Los sindicatos exigen que se creen 2.000 nuevos puestos de trabajo, no solo en la plantilla docente. «Otros colectivos como educación especial, cocina y limpieza o las Haurreskolak también han visto reducidos sus puestos de trabajo», apunta Garin. Entre los datos que aportan, Xabier Irastorza pone como ejemplo la educación especial porque «los criterios para designar que un alumno debe recibir ese tipo de atención se han endurecido tremendamente. Así, hay chavales en las aulas que objetivamente estarían en educación especial, pero no entran en ella. De esta forma hay menos profesores en este colectivo y los que están se encuentran desbordados por el trabajo, pero también sucede que el resto de docentes se topa con situaciones muy difíciles».

Eventualidad

El incremento de la inversión económica es otra de las reivindicaciones que los sindicatos presentan al unísono. Aseguran que las cifras actuales sitúan al País Vasco a la cola en Europa, solo por delante de Irlanda y Rumanía. La media europea es del 4,9% del PIB y la Comunidad Autónoma Vasca invierte el 3,7%. Ese 1,2 de diferencia supone 968 millones de euros. Si la cifra se compara con la que la Unesco estima como el mínimo que cada país debe invertir en Educación, el 6% del PIB, «estaríamos hablando de 1.855 millones más». Aquí, el Gobierno Vasco mira hacia atrás y recuerda que desde que empezó la crisis es uno de los pocos departamentos donde se ha incrementado todos los años el presupuesto. Para este ejercicio, Educación cuenta con 2.662 millones de euros, un 2,1% más que en el anterior. De la cantidad total, un 47,3 se destina a gasto de personal con 1.259 millones.

En la mesa de Educación de la semana pasada se anunció que estaba previsto convocar a lo largo de la legislatura más de 3.000 plazas docentes a través de varias OPE. La cifra resulta insuficiente a los sindicatos porque consideran que muchos de esos puestos de trabajo no serán nuevos, sino que consolidarán los ya existentes porque cuatro de cada diez profesores son temporales, con la inestabilidad que supone para los trabajadores y para el sistema educativo.

«En el conjunto de la educación pública hay 10.937 contratos eventuales, lo que supone el 39% de temporalidad. Lo que propuso el Gobierno para los docentes, que son 9.795 contratos temporales, es sacar a OPE durante cuatro años hasta llegar a 3.000. Pero durante esta legislatura también se van a jubilar 3.000 profesores, así que se va a mantener la misma temporalidad. La propuesta no es para crear empleo ni para consolidarlo, sino para que la temporalidad no se incremente». Los sindicatos exigen que se reduzca al 6%. «Tendrían que sacar inmediatamente más de 6.000 puestos de trabajo, a los que habría que sumar los que se van a jubilar, de forma que la convocatoria debería ser de 9.000 plazas». Por su parte Garin califica de «irrisoria» la propuesta porque «no crea nuevas plazas sino que como mucho consolida las de, por ejemplo, los interinos».

En diversas comparecencias, Uriarte ha recordado que «se han realizado OPEs con las plazas máximas permitidas por la tasa de reposición del Gobierno central. Han optado por no convocar más para que aquellos que sacaran la convocatoria tuvieran seguridad jurídica y no vieran que se queda sin efecto por los recursos que presenta el Estado. La solución, entiende, es que desde Madrid se deje al Ejecutivo vasco gestionar el número de plazas.

«Una mayor estabilidad del profesorado repercutiría muy positivamente en la formación de los alumnos», apunta Aitor Idigoras. Los sindicatos han fijado en el 40% la temporalidad en el colectivo de docentes de la enseñanza pública no universitaria, porcentaje que Uriarte rechazó en su comparecencia ante los medios de comunicación tras la reunión de la mesa de Educación. La consejera señaló que era del 26,9% y que se iba a seguir trabajando en reducirla pero, una vez más, se encontraba con el muro de la tasa de reposición establecida por el Gobierno español.

En cuanto al poder adquisitivo, las centrales han tasado la pérdida de ingresos según los colectivos entre el 8% en las Haurreskolas, el 11% limpieza y cocina, 12% educación especial y , 14% maestros y 15% secundaria desde 2010. «Llevado a moneda, el que menos ha dejado de ganar 15.000 euros y un docente de Secundaria, 35.000», indica Irastorza. Hay que tomar medidas, exigen desde los sindicatos, «es un elemento sustancial. Estamos viendo cómo está creciendo la riqueza, con cifras récords, y su reparto es radicalmente injusto. Los presupuestos son los más altos nunca habidos, pero en educación todavía tenemos 162 millones de euros menos que en 2009 cuando el PIB ya está por encima del de entonces, y en presupuesto es lo mismo».

Otro frente para los sindicatos hace referencia a las sustituciones. Reclaman que se realicen desde el primer día. Argumentan que en Bachillerato hay alumnos, en plena Selectividad, que falta un profesor y pierden una semana entera de clase. «Se ahorran muy poco dinero, pero tiene un impacto en los alumnos muy fuerte con perdidas de horas lectivas para el alumnado».