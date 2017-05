ELA, LAB y Steilas mantienen los paros en la educación pública vasca el 16 y 23 de mayo

ELA, LAB y Steilas mantienen la convocatoria de huelgas en Enseñanza para los días 16 y 23 de mayo en los colectivos del personal docente, educación especial, cocina y limpieza de la educación pública y el Consorcio Haurreskolak, al considerar "totalmente insuficiente" la oferta del Departamento vasco de Educación de 3.000 nuevas plazas a través de OPEs, ya que ese es el número de profesores que se van a jubilar durante los próximos años.

El Departamento vasco de Educación ha comunicado a los sindicatos en la Mesa sectorial de Educación, celebrada este jueves en Vitoria, que en esta legislatura se ofertarán, al menos, 3.000 plazas a través de OPEs y ha precisado que la tasa de interinidad entre el profesorado es en la actualidad del 26,9%.

Al término de la Mesa sectorial, el representante de ELA Xabier Irastorza ha calificado de "decepcionante" la propuesta del Departamento y ha lamentado que "ninguna de las reivindicaciones puestas encima de la mesa por parte de los sindicatos ha sido respondida por parte de la administración". "No ha habido ninguna propuesta de incremento de plantillas y la propuesta que se ha hecho sobre consolidación de empleo tiene las tasas de temporalidad inaceptables que hay en este momento", ha criticado.

«Sin voluntad de responder»

Posteriormente, en un comunicado conjunto, ELA, LAB y Steilas han denunciado que el Departamento de Educación ha convocado a la mesa de negociación a solo uno de los colectivos llamados a la huelga, y "no muestra voluntad de responder a las reivindicaciones de los sindicatos".

A la vista del desarrollo de la reunión, los tres sindicatos han considerado que el Gobierno vasco "no respeta a la comunidad educativa". "Ha rechazado negociar cualquier reivindicación que suponga inversión educativa o coste económico y, en consecuencia, no ha mostrado voluntad de negociar los principales temas que reivindicamos los sindicatos. No vemos más que una intención de seguir unilateralmente con las decisiones y políticas aplicadas hasta ahora", han criticado.

A su juicio, esta reunión "prueba que, convoque mesas o no, la actitud del Gobierno sigue siendo la misma". En este sentido, han recordado que tanto en la educación especial, como en los colectivos de cocinas y limpieza, "ni siquiera se han convocado reuniones, y que en el Consorcio Haurreskolas, a pesar de que haya convocado la mesa, no ha dado muestras de querer negociar".

Por ello, han anunciado que los docentes no tienen "más remedio" que seguir con las movilizaciones junto con el personal de Educación Especial, Cocinas, Limpieza y el Consorcio Haurreskolas.

Además de considerar "grave" la actual situación del sector educativo, los sindicatos creen "inaceptable" que la consejera Cristina Uriarte "responsabilice a las huelgas de la falta de calidad en el sector".

En opinión de ELA, LAB y Steilas, las variables que empeoran la actual situación en la enseñanza son los "recortes impuestos de manera unilateral sin tener en cuenta a la comunidad educativa, proyectos como la LOMCE y Heziberri 2020, el hecho de no realizar las sustituciones desde el primer día de baja, las altas ratios en los centros de enseñanza", o el resto de factores que recogen en sus reivindicaciones. "Todo ello no es más que una decisión política adoptada unilateralmente por el Departamento de Educación, decisión política que está en el origen del problema", han añadido.

Por todo ello, han llamado a los trabajadores del sector a participar en la huelga de los días 16 y 23 de mayo, y a que socialicen esta dinámica en sus respectivas localidades y barrios.

Respuesta de Uriarte

Cristina Uriarte, por su parte, ha explicado en la rueda de prensa posterior que no comparte las argumentaciones que sustentan esa huelga pero ha subrayado que su Departamento está abierto al diálogo y que su objetivo es seguir en esa línea. "Para acordar, el primer paso es dialogar", ha enfatizado. Uriarte ha querido poner en valor la presencia en la Mesa hoy de todos los sindicatos -Steilas, ELA, LAB, CCOO y UGT- y ha indicado que en la cita se han abordado cuestiones de "máxima trascendencia".

Así ha insistido en el compromiso de convocar Ofertas Públicas de Empleo todos los años durante esta legislatura, lo que se traduce en "más de 3.000 plazas" de profesorado, porque se quiere lograr la "mayor estabilidad", algo que redunda en la calidad de la enseñanza.

En este sentido ha matizado que se debe de tener en cuenta la tasa de interinidad, una cifra que, según ha dicho, en estos momentos se sitúa en el 26,9 %, "lejos" de los cálculos hechos por "algunos" sindicatos.