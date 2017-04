Educación convoca a los sindicatos a una reunión para frenar las huelgas

La consejera de Educación del Gobierno Vasco, Cristina Uriarte, ha convocado una mesa sectorial para el 4 de mayo -el jueves de la semana que viene-, con el propósito de acercar posturas con los sindicatos, emplazarles a actuar con responsabilidad y lograr que desconvoquen las huelgas anunciadas para los días 16 y 23 de mayo, coincidiendo con época de exámenes, en la enseñanza pública no universitaria, por el perjuicio que causaría a los alumnos.

Ayer, en una rueda de prensa ofrecida tras la reunión del Consejo de Gobierno, la consejera destacó su disposición a dialogar para que las huelgas anunciadas por ELA, LAB y Steilas no tengan lugar. Cuando los sindicatos realizaron la convocatoria señalaron que el departamento que dirige Uriarte no se sentaba a negociar sus reivindicaciones. A este respecto, la consejera señaló que esa afirmación no era cierta y que no compartía los motivos destacados por los representantes sindicales. «Hemos celebrado varias reuniones y mesas sectoriales a las que algunos sindicatos no han acudido. No comparto las argumentaciones que manejan para ir a la huelga», indicó.

Las centrales plantean, entre otras demandas, aumentar la inversión en educación, incrementar las plantillas en al menos 2.000 personas, recuperar el poder adquisitivo de los empleados a niveles de antes de la crisis, derogar el programa Heziberri 2020 elaborado por el departamento de Educación, y que la Lomce, la ley aprobada por el Gobierno central, no se aplique en la Comunidad Autónoma Vasca.

«Nos gustaría que tras la reunión del próximo 4 de mayo se desconvoque la huelga», apuntó Uriarte, para también recordar que «muchas de las reivindicaciones que se plantean no están en nuestras manos sino que son competencia del Estado. Hay temas que vienen determinados por la normativa estatal».

Título de ESO

La consejera de Educación también se pronunció ayer sobre el decreto en el que trabaja el Ministerio de Educación, y que hoy debatirá el Consejo Escolar, en el que se establece que los estudiantes podrán lograr el título de ESO con dos suspensos, siempre que no sean Matemáticas y Lengua -bien castellana o la cooficial, en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, el euskera-.

En su valoración, Uriarte comentó que «en los últimos años, además de estar en contra de la Lomce por la ralentización que supone para el sistema educativo, hemos apostado por intentar frenar sus efectos dañinos, como el hecho de tener todo aprobado para poder lograr el título de Secundaria».

Recordó que en la última comisión de Educación en el Senado, Euskadi y otras comunidades autónomas solicitaron al ministro de Educación que se mantuviera lo que hasta ahora estaba fijado por la anterior ley: que con dos o incluso tres asignaturas no aprobadas quede en manos del propio centro, de su claustro, decidir la concesión del título, ya que son los profesores los que menor conocen las competencias y conocimientos de cada alumno. «Se nos ha hecho caso en parte, aunque todavía hay que aprobar el decreto», finalizó la consejera.