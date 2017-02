Uriarte recuerda que ya hay otras carreras con pruebas de admisión

Y que va a solucionar esto, Uriarte? Normalmente, cuando hay un problema, lo primero es identificar las causas del problema, y luego buscar soluciones. No se empieza por probar soluciones, a ver si arregla algo por casualidad.



Imaginemos que termino magisterio y saco las oposiciones. Para que me voy a molestar en formar adecuadamente a los alumnos, cuando tengo garantizado mi puesto, mi buen sueldo, mis macrovacaciones y mi jubilacion por el resto de mi vida? Como voy a motivar a mis alumnos cuando se me obliga a dar un temario que es FALSO, manipulado y cuyo objetivo no es que los alumnos aprendan? Como va a mejorar el nivel de mi clase si no hay disciplina?



Ya lo dijo G Edward Griffin, los profesores viven del estado, y por tanto no estan interesados en desarrollar el potencial del alumno, sino en seguir cobrando un buen sueldo a final de mes.