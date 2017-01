Educación extenderá el sistema plurilingüe al 75% de los colegios vascos en cuatro años

El Departamento vasco de Educación se ha marcado el objetivo de que para 2020 el 75% de los centros de enseñanza (un total de 500) cuenten en sus aulas con un proyecto plurilingüe (euskera, castellano y un tercer idioma, por lo general inglés).

Para ampliar la presencia del plurilingüismo, el departamento prevé incorporar al menos una asignatura en inglés a partir de cuarto de Primaria, siempre que el proyecto de centro «lo haga posible». Además, se fomentará el aprendizaje de una segunda lengua extranjera en el primer ciclo de Enseñanza Secundaria Obligatoria. En la actualidad, casi la mitad de los colegios públicos y concertados de Euskadi (325) ya imparten alguna materia en un tercer idioma.

Estas medidas forman parte de una larga lista de proyectos que Cristina Uriarte enumeró en el Parlamento Vasco, donde compareció para presentar las líneas principales de actuación de su departamento durante los próximos cuatro años. La sombra de los malos resultados del último informe PISA hizo acto de presencia durante la comparecencia pero solo de refilón. «Somos conscientes de que tenemos un buen sistema educativo, pero que tiene margen de mejora, tenemos que seguir avanzando. Recientemente los datos de la evaluación de PISA 2015 y de la propia evaluación diagnóstica nos lo han indicado. Sin embargo, tenemos que entender estos resultados como una oportunidad», indicó la consejera, que reveló que ha solicitado volver a comparecer ante la comisión de Educación para presentar las conclusiones a las que ha llegado el ISEI-IVEI sobre el fuerte retroceso experimentado en la prueba internacional.

A la espera de estas conclusiones y de que anuncie nuevas medidas para intentar que los alumnos remonten en PISA, la consejera apostó ayer por impulsar un nuevo «pacto sólido» como paso previo a la aprobación de una nueva ley vasca de educación. «De cara a esta legislatura impulsaré la búsqueda del diálogo, del consenso para llegar al acuerdo, a un pacto que requiere la colaboración y participación de toda la comunidad educativa», afirmó.

Plan contra el acoso

Este pacto, según la consejera, deberá reconocer «el papel esencial» de la escuela pública y su carácter laico, y establecer «las bases regulatorias de la financiación» del sistema. El acuerdo, añadió Uriarte, tiene que ser «un fiel reflejo de lo que nuestro sistema educativo entienda que ha de ser pautado, todo ello pivotando sobre la idea de lo que es compartido por todos: una escuela equitativa, inclusiva, plural, de calidad y hacia la excelencia».

LOS PLANES



BECAS Se destinarán 55 millones al año, cifra que se incrementará si lo requiere la demanda FORMACIÓN PROFESIONAL Se aprobará «a la mayor brevedad posible» una Ley vasca de Formación Profesional UNIVERSIDAD A lo largo de esta legislatura se elaborará el Plan universitario 2019-22

Una de las medidas para avanzar por el camino hacia esta escuela ideal será «realizar convocatorias anuales de ofertas de empleo público» que, además de «lograr una mayor estabilidad del sistema», supondrá «para cientos de profesores la consolidación de puestos de trabajo estables y de alto valor añadido y las posibilidades de desarrollar proyectos de vida para muchas familias». Esta periodicidad anual, «unida al número de jubilaciones que se prevén, redundará a su vez en el rejuvenecimiento de las plantillas», señaló la consejera.

Cristina Uriarte anunció también la puesta en marcha de un plan para prevenir, detectar y abordar los casos de acoso escolar. El proyecto, del que no ofreció ningún detalle, complementará el protocolo ya existente para hacer frente a este problema. Además, también elaborará un plan director para la coeducación y la prevención de la violencia de género, y seguirá desarrollando las actuaciones previstas en el Plan de Paz y Convivencia en el ámbito de la enseñanza.

Dentro de su compromiso de «garantizar la universalidad del sistema», Uriarte indicó que «se impulsará el sistema de becas de la Comunidad Autónoma Vasca porque es el más adaptado a nuestras necesidades» y «como defensa del modelo vasco de protección social». Para ello el departamento destinará 55 millones de euros anuales, cifra que se incrementará si lo requiere la demanda.

Concentración

Mientras intervenía la consejera, en el exterior del Parlamento se concentraron representantes de la Plataforma a favor de la Escuela Pública Vasca, que denunciaron la puesta en marcha de «procesos de matriculación paralelos no oficiales» por parte de «algunos colegios concertados» y reclamaron una «oficina de matriculación única y pública» que garantice la «igualdad de oportunidades» a todas las familias.

Por su parte, el sindicato LAB advirtió a Uriarte de que no aceptará un gran acuerdo sobre la enseñanza que no responda al objetivo de construir «un sistema educativo propio» y que no cuente con la participación de «toda la comunidad educativa».