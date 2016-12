El Gobierno Vasco confirma que habrá OPE de Educación en 2017

El Departamento de Educación convocará en 2017 una Oferta Pública de Empleo (OPE) de unas 800 plazas de maestro de Infantil y Primaria, aunque dejará para 2018 los puestos para docentes de Formación Profesional.

El viernes de la semana pasada el Departamento de Cristina Uriarte anunció a los sindicatos su intención de convocar en junio una OPE con 818 plazas, de las cuales 47 correspondían a la convocatoria celebrada este año y habían quedado desiertas. Steilas y LAB pidieron aplazar la convocatoria un año y acumular en una única cita las plazas correspondientes a 2017 y 2018 para que los aspirantes tuvieran tiempo para preparar las pruebas.

El Gobierno Vasco, que se comprometió a estudiar esta petición, ha ratificado hoy su idea de convocar una OPE en 2017, aunque ha decidido que la parte correspondiente a FP se convoque en 2018, «una vez se analicen y se comparta con los sindicatos las características de dichas plazas y en especial los perfiles lingüísticos».

El Departamento de Educación ha defendido la necesidad de no retrasar la OPE para así «dar la mayor estabilidad laboral posible al profesorado» y también al sistema educativo, «redundando en la calidad de la enseñanza». Esta decisión, además, «da continuidad a la política» del Departamento de Educación sobre las OPE «después de las celebradas en 2015 y 2016», ha informado el Ejecutivo en una nota.

En cuando al número de plazas, Educación ha explicado que se ofertará «el mayor número permitido» por la normativa española, aunque «hubiera sido deseable que no existieran dichas limitaciones». No obstante, ha añadido que «la garantía y seguridad jurídica deben prevalecer» en al convocatoria de OPE -y por tanto no debe superarse el máximo legal de plazas- para «preservar» las «expectativas e ilusiones» de los opositores.