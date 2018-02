Disney anuncia una gran ampliación para Disneyland Paris Imagen conceptual de la ampliación de Disneyland Paris. Contará con tres nuevas zonas temáticas inspiradas en Marvel, Frozen y Star Wars, además de nuevas atracciones y experiencias de entretenimiento en directo | Tendrá un valor de 2.000 millones de euros y se desarrollará a lo largo de varios años REDACCIÓN Madrid Martes, 27 febrero 2018, 15:44

Robert A. Iger, presidente y CEO de The Walt Disney Company, ha anunciado junto al presidente francés, Emmanuel Macron, los planes para llevar a cabo una gran ampliación de Disneyland Paris por valor de 2.000 millones de euros que se desarrollará a lo largo de varios años. El anuncio se ha realizado en el Palacio del Elíseo, en París. La ampliación incluirá la transformación del Parque Walt Disney Studios, que contará con tres nuevas zonas temáticas inspiradas en Marvel, Frozen y Star Wars, además de nuevas atracciones y experiencias de entretenimiento en directo.

El plan de ampliación es uno de los proyectos de desarrollo más ambiciosos de Disneyland Paris desde su inauguración en 1992, y refuerza el compromiso de la compañía de perpetuar el éxito del destino turístico, insignia de la marca Disney en Europa.

"Estamos entusiasmados con el futuro de Disneyland Paris, y seguimos invirtiendo para que su éxito continúe durante muchos años", ha señalado Robert A. Iger. "El resort ya es el primer destino turístico europeo, y la ampliación que acabamos de anunciar incorporará a otros de nuestros personajes emblemáticos e historias incomparables para crear nuevos mundos, atracciones y entretenimiento que mejorarán aún más la experiencia de los visitantes e impulsarán nuevas oportunidades para el turismo de esta dinámica región».

Las nuevas zonas añadirán algunas de las historias y personajes Disney más populares a este destino único, aprovechando el éxito de la celebración del 25 aniversario y continuarán mejorando la experiencia de millones de europeos.

Las cifras

Disneyland Paris ha recibido más de 320 millones de visitas desde 1992 y supone un 6,2% de los ingresos de Francia en concepto de turismo, desempeñando un liderazgo esencial para el sector turístico de la región. El resort sigue siendo un potente motor de desarrollo social y económico, y cuenta con más de 16.000 empleados de un centenar de nacionalidades distintas. Esta inversión ayudará a que la región resulte aún más dinámica y atractiva, y creará nuevas oportunidades para los ciudadanos franceses y europeos pertenecientes al sector turístico.

Este desarrollo, proyectado para varios años, se llevará a cabo por fases, que comenzarán en 2021, y aumentará considerablemente el tamaño del parque Walt Disney Studios una vez finalizado. Además de las tres nuevas zonas temáticas, la visión creativa incluye un nuevo lago, que será el eje central de nuevas experiencias a la vez que actuará como punto de conexión entre las nuevas zonas del parque.

Macron, junto a Robert A. Iger.

En la primavera de 2017, Disneyland París inició la celebración de su 25 Aniversario con un nuevo programa de experiencias y entretenimiento para sus invitados. El resort también culminó un programa de remodelación de dos años de duración, mediante el que se actualizaron muchas de las atracciones clásicas de los parques. También se estrenaron nuevos espectáculos, como por ejemplo 'Mickey and the Magician', que ganó el premio del sector de parques temáticos a la mejor producción teatral de 2017, otorgado por la International Association of Amusement Parks and Attractions. Además, se realizaron algunas otras reformas importantes en sus hoteles, incluida la del Disney's Newport Bay Club, que subió su categoría a cuatro estrellas.

Este mismo mes, Disneyland Paris anunció sus planes para la creación de una atracción tematizada en Marvel en el Parque Walt Disney Studios, que formará parte de la nueva zona Marvel. En 2020, el resort inaugurará Disney's Hotel New York – The Art of Marvel, una remodelación del Disney's Hotel New York que sumergirá a los visitantes en el fascinante mundo de Iron Man, los Vengadores y Spider-Man, entre otros. Y próximamente el 'Verano de Superhéroes Marvel" llegará a Disneyland Paris, invitando a los asistentes a encontrarse cara a cara con sus héroes favoritos y a disfrutar de nuevas experiencias.