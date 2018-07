Piscinas espectaculares

Bondi Icebergs Club

Bondi Beach (Sidney, Australia)

Dicen que no hay visita completa a Sidney si no se pasa por el Bondi Icebergs Club para bañarse en su magnífica piscina. Construída al borde del mar las olas forman parte del encanto de este recinto. Lo mejor sin duda de esta piscina es que no forma parte de ningún lujoso hotel sino que está abierta al público en general. La entrada para disfrutar de esta maravilla cuesta siete dólares para los adultos y cinco para los niños.