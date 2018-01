Practica la 'dieta del dinero', te ayudará a ser más feliz en seis meses Este método propone que,hasta el próximo 16 de julio no se compre nada que no sea de primera necesidad EL DIARIO VASCO Martes, 23 enero 2018, 07:39

La cuesta de enero es, para muchos, la época del año más difícil de superar. Pero, afortunadamente, existe un método para ahorrar que nos hará mucho más felices. Se trata de la llamada “dieta del dinero”, que no consiste precisamente en dejar de comer, sino en modificar la mentalidad durante 6 meses para lograr ahorrar de una vez por todas.

La experta australiana Nikki Goldstein explica que el problema radica en que la mayoría de las personas somos “compradores emocionales”, debido a los estímulos que recibimos diariamente, que nos empujan a comprar y que pueden provocar una adicción a las compras. Se trata de una patología que, según un estudio, ya padece el 7% de los españoles.

La tendencia, además, se ha incrementado considerablemente con las ventas online, que han crecido un 52% desde 2013. Y la solución, según explica Goldstein, radica en enfocar nuestra mentalidad en las cosas no materiales.

Para ello, “la dieta del dinero” propone a los que deciden seguirla que, desde el 15 de enero hasta el 16 de julio, no compren nada que no sea de primera necesidad. No obstante, si decidimos acatarla, sí podemos comprar regalos para otras personas o artículos que sólo necesitemos en un momento determinado, como tinta para impresora. Se trata, según explica Goldstein, de volver a encontrar el equilibrio de la vida.

“A menudo consideramos la realización como algo que proviene de un objeto y ese enfoque es peligroso, ya que un objeto material nunca cambiará la forma en que nos sentimos”, explica la experta. Si seguimos este método, por tanto, nos desprendemos de un gran peso, aprenderemos a ahorrar y seremos mucho más felices.