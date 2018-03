«No somos bichos raros» Estos son los mitos sobre estas personas «auténticas» que siempre se muestran «tal y como son» DOWN ESPAÑA KAREL LÓPEZ Miércoles, 21 marzo 2018, 13:06

2012 fue la primera vez. Desde entonces, cada 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down. Una jornada para la que 'Down España' ha decidido elaborar una bonita campaña que incluye un vídeo ('Auténticos') que aseguran que se ha grabado sin seguir un guion. ¿Por qué? Para mostrar a estas personas «tal y como son».

«El objetivo es que la sociedad se acerque más a la manera de ser, pensar y sentir de este colectivo que en España está formado por 35.000 personas (alrededor de seis millones en todo el mundo) y que los descubra como no lo había hecho hasta ahora», destacan desde la organización, que ha visto cómo el vídeo de la campaña se ha hecho viral.

«No somos un bicho raro, no somos enfermos», es una de las frases que se puede escuchar. «Cuando me tratan como a una niña lo que hago es que directamente ni hablo» o «no me siento diferente, la gente está equivocada», comentan. Ellos saben que «son inimitables, espontáneos y genuinos». ¡Auténticos!

Mentiras sobre el síndrome de Down

Cuando se habla del síndrome de Down, hay una serie de aspectos que suelen comentarse que difieren mucho de la realidad. Uno de los más comunes es decir que se trata de una enfermedad. No es así. No están enfermos. Se trata de una alteración genética que llega a consecuencia de un cromosoma extra o parte de él. También se suele decir que es una circunstancia rara, pero tampoco es del todo cierto, ya que es la alteración genética humana más común. Constituyen aproximadamente el 25% de la población de personas con discapacidades intelectuales.

Se trata de una alteración genética; no es una enfermedad

Tampoco es verdad que todos los niños con síndrome de Down sean extremadamente cariñosos y estén felices todo el día. Esto no está demostrado. Como cualquier otra persona, ellos tienen sentimientos y experimentan emociones. Se alegran y se enfadan como cualquier otra persona.

No es hereditario, ya que esto solo se da en aproximadamente un 1% de los casos. En el resto, se trata de una circunstancia aleatoria.

Se tiende a pensar que las personas con síndrome de Down viven muy pocos años, pero esto tampoco es del todo cierto. Poco a poco van aumentando su esperanza de vida, acercándose a la media de la población.

Tampoco es verdad que no puedan tener una profesión. Muchos son los que la tienen tras haber finalizado sus estudios. De hecho, el número de personas con Síndrome de Down con un grado universitario va aumentando. En Gipuzkoa, Gureak es una de las empresas que más oportunidades laborales les ofrece, colaborando también a través de diferentes programas para que estas personas acaben insertándose en un entorno laboral ordinario en otras empresas. A fin de cuentas, ellos son tan profesionales como cualquier otra persona.

Uno de cada mil

Naciones Unidas estima que una de cada mil personas tiene síndrome de Down (ahora uno de cada 1.100 recién nacidos).

«Las personas con síndrome de Down suelen presentar más problemas oculares que quienes no tienen esta alteración genética. Además, del 60% al 80% tienen un déficit auditivo y del 40% al 45% padecen alguna enfermedad cardíaca congénita», aseguran.

En cualquier caso, la palabra que mejor define a todos los que tienen síndrome de Down es 'auténticos'. Porque eso es lo que son.