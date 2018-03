Detenido tras atropellar a su novia en Bilbao y darse a la fuga Lugar donde se ha producido el atropello EIDER BURGOS Lunes, 19 marzo 2018, 17:43

Un joven ha sido detenido este lunes tras atropellar a su pareja en el barrio bilbaino de Bolueta y darse después a la fuga en la madrugada del lunes. El suceso ha tenido lugar en el número 27 de la calle Tellería, a la altura de la discoteca Fever.

A las 5.34 horas, los vigilantes de la sala han dado aviso a la Policía Municipal de Bilbao de que una persona había sido arrollada y el conductor había huido. La víctima, una chica joven y pareja del agresor, ha sido atendida en el mismo lugar del incidente, ya que sus heridas no revestían gravedad, y ha sido trasladada a dependencias policiales para dar parte. Inmediatamente, se ha activado el protocolo de violencia de género.

Gracias a los datos proporcionados por la joven y los testigos, los agentes han localizado rápidamente al conductor, que ha sido detenido y ya ha pasado a disposición judicial.

«Impunidad cero»

El Ayuntamiento de Bilbao ha mostrado su «máxima condena y más profunda indignación» tras la agresión machista; un delito, ha expresado, que supone «una intolerable vulneración de todos los derechos humanos».

En un comunicado, el Consitorio recuerda que actos de este tipo no son más que «un reflejo más de la violencia machista que se produce en la sociedad y en la vida cotidiana, tanto en el ámbito privado como en el público». Para evitar que se repita, insta a la ciudadanía «a no ser cómplice» y «a mantener una actitud de tolerancia e impunidad cero». «Todos debemos posicionarnos activamente ante cualquier expresión de violencia contra las mujeres, denunciándola, no consintiéndola, no permaneciendo en silencio y mostrando nuestro apoyo a quienes la hayan sufrido», exige.

El Ayuntamiento participará en los actos de repulsa convocados y pone a disposición de la víctima los servicios municipales del Programa de Atención y Prevención en Violencia de Género. «Nuestro más sincero apoyo a la mujer, así como a su entorno cercano».