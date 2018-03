Detenido el conductor que se mofó de lo bien que se conducía el 8-M 01:04 La 'gracieta' al volante del repartidor murciano de aceitunas se hizo viral y ha sido arrestado por no llevar cinturón y no tener carnét de conducir EL DIARIO VASCO Miércoles, 14 marzo 2018, 17:03

Celestino López, un repartidor de una empresa de aceitunas de Murcia, no llevaba cinturón y no tenía carnet de conducir. Lo que sí tenía, según él, es gracia. Se grabó un video el mismo el 8 de marzo mofándose de la huelga de mujeres. El video se hizo viral y provocó el malestar de miles de personas. Pero su gracieta le ha salido cara, la policía local le ha detenido por no llevar cinturón y conducir sin carnet. Le han puesto una multa de 200 euros y le han quitado tres puntos del carnet. De ese que ya tenía retirado hasta 2019.

Entre las lindezas que dijo están: "lo mejor de la huelga en el Día Internacional de la Mujer es que se circula de puta madre", al igual que "das la vuelta a Murcia en nada. Para los que tenemos que repartir nos viene de puta madre. Gracias por hacer huelga todas las semanas".

El vídeo generó tantas críticas que la empresa para la que trabaja el repartidor se vio obligada a difundir un comunicado en el que se desvinculaba de él y lamentaba que hubiera expresado sus "opiniones personales" vistiendo una chaqueta con su logotipo. "Es un cliente autónomo que compra y vende nuestros productos", justificaron.