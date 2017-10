La CIA 'despide' a una perrita porque se negaba a buscar explosivos

La la Agencia Central de Inteligencia (CIA) se toma muy en serio la preparación de sus agentes, incluso aunque estos sean canes. Que se lo digan a Lulu. Esta perrita de raza labrador se negó continuamente a buscar explosivos por el olor durante los entrenamientos especiales a los que fue sometida. Ni la comida ni los juegos la motivaban. Su actitud motivó que fuera 'despedida' por vaga, según ha confirmado la propia agencia de inteligencia en un comunicado.

"A las pocas semanas de entrenamiento, Lulu mostró signos de que no estaba interesada en detectar explosivos. Todos los perros, como los estudiantes humanos, tienen días buenos y malos cuando están aprendiendo algo nuevo. Lo mismo pasa durante nuestras clases a cacharros. Un cachorro puede actuar con pereza mientras intenta identificar los olores, o simplemente muestran un desagrado total a cualquier cosa que le están enseñando. Usualmente pasa un día o dos. {…} Pero para el caso de Lulu, se volvió claro que esto no era temporal. En realidad este trabajo para ella, Lulu no estaba interesada en buscar explosivos’, ha explicado la CIA en su sitio oficial.

Tras ser despedida Lulu vive tranquilamente en casa del que fuera uno de sus entrenadores en la CIA entre "juegos, husmeando conejos y ardillas en el jardín y comiendo", añade la agencia en un blog..