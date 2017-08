Descubren que su hijo no es suyo porque es «demasiado guapo» Un test de ADN descubrió que sus dudas sobre si eran padres o no de un joven de 28 años tenían sentido EL DIARIO VASCO Viernes, 11 agosto 2017, 19:11

Wang Ye es el protagonista de una historia tan real como curiosa. Se trata de un hombre de 28 años de edad que ha descubierto recientemente que no se parece ni a su padre ni a su madre. Al menos no a los que él consideraba como sus progenitores biológicos. Pues de hecho ellos también creían que eran padres naturales de Wang hasta que sus sospechas empezaron a hacerles dudar.

La pareja se afana ahora en buscar a los padres biológicos de Wang y en tratar de entender qué sucedió con su hijo real

Según se publica en el blog Oddity Central, este chico de 28 años llegó al mundo haciendo muy feliz a sus padres pero haciéndoles dudar desde el primer momento porque les parecía "demasiado guapo" para ser hijo suyo. El caso, que ha dado la vuelta al mundo ha conmocionado a China por lo inverosímil de la situación. La propia madre de Wang da su visión del parentesco: "Mi hijo tiene los ojos grandes y una bonita nariz. Su padre no es muy agraciado, es muy distinto a él".

El matrimonio se separó

Fruto de la desconfianza por la paternidad de su hijo el matrimonio acabó separándose en 2004. El padre creía que la mujer le había sido infiel y no pudo soportarlo por lo que rompió la relación y hace seis años reclamó una prueba de ADN que le acabó dando la razón aunque no del modo que esperaba. Esa prueba definió que efectivamente no era su hijo pero es que tampoco lo era de la madre. Les habían dado el hijo de otra pareja. La misma prueba quedó corroborada hace poco tiempo con otro intento.

El hospital en el que nació Wang no les ayuda a la hora de buscar las razones que llevaron a este grave error argumentando que no tienen posibilidades de obtener el archivo de 1989, año en que nació el joven. Sin embargo, la pareja se afana ahora en buscar a los padres biológicos de Wang y en tratar de entender qué sucedió con su hijo real.