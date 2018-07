El descomunal 'sablazo' de un hospital por darle un jarabe a su bebé en Urgencias 18.836 dólares (unos de 15.500 euros) por una visita al hospital de 3 horas y 22 minutos. Lunes, 2 julio 2018, 07:45

Unas vacaciones que le han salido mucho más caras de lo previsto. Hablamos del 'sablazo' que un hospital de San Francisco le endosó a unos padres coreanos durante su estancia en la ciudad californiana.

Todo empezó cuando su bebé de 8 meses se cayó de la cama de su hotel y se golpeó la cabeza. Como no paraba de llorar, el matrimonio llamó a Emergencias, que les envió una ambulancia para trasladar a la familia al Hospital General de Zuckerberg.

Una vez en el centro médico, los facultativos se limitaron a administrarle al menor un jarabe y a esperar a que se despertara de la siesta. Acto seguido le dieron el alta.

Ahora, dos años después, la pareja ha recibido la factura del hospital: 18.836 dólares (unos de 15.500 euros) por una visita al hospital de 3 horas y 22 minutos, de los que 15.666 se deben a una partida denominada como «Activación de trauma», esto es, atencion en Urgencias.

El padre ha revelado que el seguro de viaje solo le cubre 5.000 dólares y ellos no disponen de fondos para cubrir semejante desembolso: «Es una gran cantidad de dinero para mi familia. Si mi bebé recibió un tratamiento especial, está bien. Eso estaría bien. Pero no lo hizo. Entonces, ¿por qué debería pagar la factura? No hicieron nada por mi hijo», añadió el hombre.