«No me dejo tocar por un negro»: las palabras de una paciente a un médico que indignan a todo el mundo

Una mujer de 60 años ha protagonizado un acto racista en un centro médico de Cantú, en la provincia de Como (Italia), al que acudió para realizarse un reconocimiento. Justo aquel día, pasaba consulta el doctor Andi Nganso, de 30 años y procedente de Camerún, aunque afincado en Italia desde los 12 años.

Cuando le tocó el turno a la mujer y comprobó que sería Nganso quien le atendería, reaccionó de una forma inconcebible. Al parecer, la paciente dijo que jamás se dejaría tocar por un negro, a lo que el doctor respondió de una forma loable: «Yo le doy las gracias. Tengo un cuarto de hora para tomarme un café».

Poco después, Nganso relató lo sucedido en su perfil de Facebook, aunque acabó eliminando la publicación. «En una ocasión una niña me hizo notar con estupor que yo era una persona gentil, mientras sus padres le habían dicho que no hablara con hombres negros. En otros casos, con una excusa alguno ha dejado el ambulatorio. No me indigno. Pero esta vez la reacción de la paciente me ha dejado helado», explicaba el doctor.

Lo sucedido en este ambulatorio has sido condenado por la Asociación Médicos de Origen Extranjero en Italia (AMSI), cuyos miembros aseguran que el racismo está incrementándose incomprensiblemente en todo el país, por lo que exigen a los dirigentes políticos que hagan algo al respecto.