¿Dejarías a tu hija ver la tele con una pitón? 00:38 Un vídeo en el que aparece una niña de 4 años con un ofidio de tres metros y medio provoca una cascada de reacciones en la red EL DIARIO VASCO Viernes, 14 julio 2017, 09:03

Un vídeo subido a Facebook por un padre de familia y youtuber, de su hija de 4 años sentada en el sofá de su casa, junto a su pitón albina de tres metros y medio, ha provocado una cascada de comentarios de todo tipo en las redes sociales.

En el vídeo, colgado por Ed Taoka, se puede ver al enorme ofidio, que se llama Cher, situado aparentemente tranquilo sobre el respaldo del sofá. En un momento dado, incluso, parece como si lanzara un bostezo, hecho que algunos internautas consideran es un gesto para acomodar su mandíbula. Indican que no es por sueño o aburrimiento, como los humanos u otras mascotas, como los perros.

Sin embargo, las imágenes han provocado una riada de comentarios de indignación en las redes sociales, que incluso han exigido la intervención de los Servicios Sociales, al dejar a un depredador tan cerca de una niña. Este hecho ha llevado al progenitor, que tiene también una pitón reticulada, a escribir un mensaje en el que se defiende de las acusaciones.

«Mi hija está perfectamente segura»

"Mi hija está perfectamente segura. La interacción entre cualquier animal y un niño tiene que ser siempre supervisada. No. No está examinándola (como a una presa). Eso es un estúpido mito. Las serpientes no tienen algún deseo de mordernos ni de comernos. ¿Sabéis lo que le encanta comer a esta serpiente? Ratas. Ama las ratas. No comerá ninguna otra cosa. Por amor de dios, intenté darle un conejo pero es una señora muy exquisita. Solo come ratas descongeladas.

No, nunca hemos sido mordidos. Éstas son serpientes domesticadas, criadas en cautividad; serpientes mascota. Han sido manipuladas casi cada día; múltiples veces al día desde que eran bebes. Hay cuestiones más peligrosas para los niños al respecto de otros animales como los perros o los caballos que con las que se refieren a las serpientes no venenosas. Y las serpientes, como cualquier otro animal, también pueden bostezar".

Es cierto que en el vídeo no se aprecia que la niña esté sometida a ningún peligro pero... ¿crees que este padre actúa bien? ¿Dejarías a tu hija ver la tele con una pitón?