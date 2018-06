«A mi hijo de 4 años no le dejan jugar por pintarse las uñas. ¿Estamos locos o qué?» Las uñas pintadas del padre e hijo / FERNANDO DEL RÍO / FACEBOOK Un padre alicantino denuncia la situación que vive su hijo de 4 años por miedo a la reacción de sus compañeros de clase DV Miércoles, 20 junio 2018, 14:53

Fernando del Río es un padre de la localidad alicantina de Calp que asegura estar harto de ver triste a su hijo de 4 años porque le dejaban de lado en su colegio. ¿La razón? El pequeño decidió pintarse las uñas con un esmalte de un intenso rojo. Orgulloso, posó junto a su progrenitor en Facebook y la foto ha dado mucho que hablar en las redes sociales. Pero no solo por la imagen, sino también por el comentario del padre que aparece a continuación.

«Le encanta disfrazarse, maquillarse, pintarse las uñas, etc... Duele mucho ver como tu hijo no quiere hacer algo que le hace feliz solo por miedo a la reacción de sus compañeros de clase, repito, compañeros de 4-5 años. Alucino!!!». Ha comentado Fernado del Río en dicha publicación

«El problema es que hoy en día y siendo tan pequeños (4-5 años) hay compis de cole que a mi hijo no le dejan jugar porque lleva las uñas pintadas. ¿Estamos locos o qué?» ha denunciado el indignado padre.

Según Fernando del Río, simplemente quería que la foto junto a su pequeño, ambos con las uñas pintadas con un esmalte de un rojo intenso, llegara a cuatro padres y que reflexionaran sobre ciertas actitudes. Sin embargo, no ha sido lo que esperaba. Al final, lo que parecía una simple fotodenuncia se ha convertido en un fenómeno viral con mensajes de apoyo. El hombre no se esperaba tal aluvión de reacciones. Entre los comentarios que ha recibido están los que le califican como «un padrazo», algo que él modestamente rechaza, y los que no dudan en señalar que ha hecho «muy bien» en denunciar el acoso que sufre su pequeño en el colegio.

«Seguiré haciéndolo las veces que haga falta y las veces que mi hijo quiera. Demos libertad a los hijos para que hagan lo que les hace felices sin mirar si son cosas de chicos o de chicas, son cosas de personas, de individuos, de niñ@s.... simple y llanamente...», concluye el texto de Fernando del Río en Facebook.