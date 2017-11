Deja a su novio con memes de Los Simpson La joven utilizó un vídeo y dos fotos enviadas a través de Whatsapp de la famosa serie de animación para cortar con su pareja EL DIARIO VASCO Martes, 28 noviembre 2017, 08:33

Por Whatsapp, por sms, a través de una nota o con una llamada telefónica...hay muchas formas, no demasiado protocolarias, de dejar a tu pareja, pero la última que ha salido a la luz no puede ser más surrealista. Una joven ha utilizado a Los Simpson para cortar con su novio a través de la aplicación de mensajería instantánea Whatsapp. Para ello le han sido suficientes tres mensajes (dos fotos con su correspondiente explicación y un vídeo) y tan solo una hora de reloj.

En la primera de las imágenes aparecen Marge, Homer y Lisa y es de un capítulo en el que el padre de la familia más famosa de América le explica a su hija las maneras de dejar a un hombre. El texto que acompaña a la imagen es el siguiente: «Te quiero como amigo. Deberíamos ver a otras personas. No me dejan mis papás. Mi amor es el mar. No quiero matarte, pero si me obligas...», en alusión a las palabras de Homer hacia su hija mediana.

El novio, alucinado por lo que su pareja le está diciendo y la forma en la que lo está haciendo, le pregunta si le está dejando, a lo que la joven responde con un vídeo de la familia Simpson. En esta ocasión se trata de una respuesta contradictoria que Homer da cuando Marge le pregunta, en otro episodio, si va a renunciar a su fe en Dios: «No, no, no, no, no... bueno sí», responde el padre de Lisa, Bart y Maggie.

En este punto el chico no consigue entender nada y se lanza a preguntar a su novia Sofi por los motivos que le llevan a tomar la decisión de dejarle. Es entonces cuando la joven recurre a una carta que recibe la profesora de Bart, Edna Krabappel cuando su novio por correspondencia (que no era más que una broma de su alumno) decide romper su relación. La joven envió al chico la foto de la profesora, y adjuntó el contenido de la carta por escrito, cambiando el nombre de «Edna» por el de «Kevin» sin llegar a cambiar ni el género: «Queridísima Kevin: Debo dejarte. ¿Por qué? No puedo decirte. ¿A dónde? No puedes saberlo. ¿Cómo llegaré? Aún no he decidido. Pero una cosa puedo decirte: Cada vez que oiga el sonido del viento, susurraré tu nombre… Kevin», decía la carta.

Fue tras estas palabras cuando el joven por fin terminó de entender lo que su novia quería hacer, es decir, cortar con él. Pero en lugar de enfadarse prefiró tomárselo con humor. «Qué estúpida que sos, pero me haces reír. Chao, Sofía», le escribió a la joven.

Una supuesta amiga de Sofi, Belén, fue la encargada de hacer virales los mensajes a través de su cuenta de Twitter. el mensaje ya tiene más de 81.000 'me gusta' y casi 30.000 retuits