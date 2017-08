«Deja de llamar guapa a las mujeres por la calle, no somos perros» 01:05 Una chica graba el acoso de un desconocido que le piropeó. Él no muestra arrepentimiento: «No te dije nada desagradable» EL DIARIO VASCO Jueves, 3 agosto 2017, 08:57

Un desconocido se dirige a una joven llamándole guapa. Esta le recrimina que no tiene por qué saludarle ni mucho menos piropearle o preguntarle donde vive: «Deja de llamar guapa a las mujeres por la calle como a los perros. No tienes ni que saludarme, no te conozco». El hombre, que llegó a preguntarle dónde vivía, no muestra ningún arrepentimiento: «No te dije nada desagradable», se defiende, en actitud chulesca.

La chica colgó este vídeo en su perfil de Twitter para denunciar el acoso callejero que sufren día a día las mujeres. Las respuestas de apoyo han sido masivas. Porque aunque para muchos no lo sea, sí es una forma de acoso.