La curiosa forma en la que una mujer evitó que la atracaran «Hay dos pistolas apuntándote ahora mismo. Si quieres vivir entrégame tu billetera y tu teléfono móvil. No te gires y se discreta. No te gires hasta que hayas dejado el Centro Cívico atrás»

Julie Dragland cogió un autobús en una ciudad de Ohio, Estados Unidos. Todo parecía una jornada normal cuando sobre su regazo cayó una nota escrita con tinta roja y que decía lo siguientes: «Hay dos pistolas apuntándote ahora mismo. Si quieres vivir entrégame tu billetera y tu teléfono móvil. No te gires y se discreta. No te gires hasta que hayas dejado el Centro Cívico atrás».

Según informa el Daily Mirror, la joven se quedó totalmente atemorizada por la amenaza, pero trató de mantener la calma y pensar una forma de escapar. De repente, recordó una estrategia que había visto en una serie de televisión, donde una mujer sufría algún tipo de ataque con convulsiones y el atracador huía.

Eso hizo Dragland, se inclinó un poco a la izquierda y empezó a fingir convulsiones. No tardó mucho en acaparar la atención de otros viajeros que corrieron a ayudarla y a preguntarle si estaba bien. Después de eso, Julie contó lo ocurrido en Twitter: «Alguien ha intentado robarme a mano armada. Se sentó detrás de mí y me dejó esta nota en el regazo».

Según la versión de la chica, su atracadora era una mujer mayor que llevaba una maleta. Ha decidido no interponer ninguna denuncia, puesto que no llegó a robarle ni a agredirla. A pesar de eso, Julie se pregunta «¿Realmente alguien va a disparar a otra persona por un teléfono y una cartera? No lo sé».