¿Cuántos vascos hemos vivido hasta ahora? Se calcula que 107.000 millones de humanos han habitado el mundo desde la aparición de la especie en la Tierra hace 160.000 años. Una extrapolación determinaría que en Euskadi esa cifra oscilaría entre los 5 y 10 millones ALBERTO ARTIGAS Martes, 19 diciembre 2017, 19:21

«La muerte es algo que no debemos temer porque, mientras somos, la muerte no es y cuando la muerte es, nosotros no somos». Lo dijo Antonio Machado, pero la realidad es que pocas personas afrontan sin miedo ese momento último de la vida. Si fuera por cantidad, no hay nada más popular que morirse. Más de 107.000 millones de personas han ‘vivido’ esa experiencia desde que hace 160.000 años los humanos afloraran en la Tierra. La cifra es coincidente en varios estudios publicados recientemente.

De acuerdo con estas investigaciones podríamos hacer una extrapolación a Euskadi y, adentrándonos en un juego de cifras, se podría estimar que lo que hoy es la Comunidad Autónoma Vasca ha sido habitada en este tiempo por entre 5 y 10 millones de personas, teniendo en cuenta que el aumento de la población en el País Vasco ha sido mínima con respecto a la explosión demográfica registrada en continentes como Asia o África. En cualquier caso, son meras extrapolaciones, ya que no hay datos con la rigurosidad suficiente como para saber cuántos vascos han existido en la historia de la humanidad. Y es posible que nunca lo sepamos.

El dato cierto es que el último informe demográfico de noviembre cuantifica en 2.175.819 el número de personas que residen en la actualidad en el País Vasco y que en el mundo viven en estos momentos 6.700 millones de habitantes, que apenas representan un 6% de todos los que han existido en la Tierra a lo largo de la Historia del planeta, y cuyo cálculo se estima en 107.000 millones. Un dato, este último, también complicado de demostrar a ciencia cierta como se incidía en el caso de Euskadi, porque todos los investigadores apuntan a que la falta de documentos concretos sobre la natalidad y densidad de la población de los tiempos antiguos, convierten en casi imposible la tarea de fijar un cuadro más preciso sobre la gente que habitó la Tierra en sus diferentes etapas.

Evolución

En esta marea de cálculos, se estima que hace 11.000 años poblaban el planeta unos cinco millones de personas. Ya en tiempo de los romanos había unos 300 millones. En el siglo XII, la cifra había aumentado hasta 500 millones, curiosamente la misma cifra que dos siglos después. El motivo de este parón en el crecimiento de la población fue la devastadora peste negra. Fue una de las pandemia más mortales en la historia de la humanidad. Afectó a toda Europa con un pico máximo de mortalidad entre 1345 y 1360. Mató a casi la mitad de la población continental. Unos 50 millones de europeos murieron. La enfermedad no solo arrasó el continente, también India, China y Medio Oriente sufrieron sus efectos. Solo se salvó América.

Fue en 1800 cuando se superaron los 1.000 millones y a partir de entonces el crecimiento de la población se ha disparado hasta alcanzar los 6.700 millones de la actualidad.