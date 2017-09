Cruza ebrio a nado la presa en la que nadie había sobrevivido 275 personas han muerto al intentar cruzar la presa Hoover, aquella que Hughes ha atravesado en 30 minutos DV Jueves, 14 septiembre 2017, 10:38

Un hombre británico ha sido multado por atravesar a nado y en estado de embriaguez la presa Hoover en el río Colorado. Aaron Hughes, de 28 años, es la primera persona que ha sobrevivido a la travesía en la presa de 221 metros de altura, situada en la frontera entre Arizona y Nevada.

Hughes ha sido detenido inmediatamente al salir del agua y multado con 275 euros. «Hacía unos 45 o 50 grados fuera y estábamos en una despedida de soltero en Las Vegas. Si vas a Las Vegas es para divertirte, ¿no?», explica..

En los últimos 10 años, 275 personas han muerto al intentar cruzar la presa que Hughes ha atravesado en 30 minutos. Sin embargo, los expertos creen que si todas las turbinas hubieran estado encendidas, éste tampoco hubiera sobrevivido.

«No me di cuenta que era una ofensa. No hay señales que digan que no se pueda nadar», afirma el hombre que considera que la bebida que ingirió fue como su combustible.