'Yo te creo': el vídeo viral en apoyo a la víctima de 'la manada'

Dos actrices madrileñas arremeten contra «el doble juicio» a la joven madrileña agredida sexualmente en Sanfermines: «A mí no me hace falta que te suicides o te maten para creerte»

Towanda no significa nada y lo significa todo. Es el grito de guerra de la película 'Tomates verdes fritos', y habla de mujeres que luchan unidas. Por ahí van Towanda Rebels, el nombres tras el que dan la cara Zua Mendéz (Madrid, 32 años) y Teresa Lozano (Madrid, 31), dos actrices madrileñas que han convertido en viral un vídeo de apoyo a la víctima de 'la manada'. «Primero te violan, luego te investigan, te espían, en los medios muchos señores aseguran que no hay pruebas suficientes que indiquen que no fue sexo consentido...», así arranca el vídeo, que roza ya las 100.000 visualizaciones en YouTube.

«Lo subimos el jueves y a la noche ya tenía 30.000, hace cinco minutos más de 90.000. Mucha gente nos está escribiendo para darnos las gracias, pero nuestro círculo también nos dice: 'Cuidado, os estáis exponiendo'». Pero no podían hacer otra cosa. «Cuando el martes supimos que el juez había admitido como prueba que a la chica le habían puesto un detective no pudimos contener la rabia, no pudimos callar más. Nos parece una vergüenza. No puede ser que la víctima tenga que exponerse más. ¿Qué tiene que hacer, suicidarse para que la creamos, la tienen que matar?».

'Yo te creo', le dicen en el vídeo Zua y Teresa a la joven agredida sexualmente por los cinco sevillanos en los sanfermines del año pasado y que estos días están siendo juzgados por un tribunal de Pamplona. Y lo dicen, «a pecho descubierto». «Me asusta la sociedad amoral, que en un caso como éste la gente diga: 'Bueno, vamos a ver...'. ¿Pero qué hay que ver? ¡Si hay un vídeo! Si este juicio no está claro, ¿qué mensaje estamos lanzando a las mujeres que han sido violadas?», se pregunta Zua, que comparte este proyecto en YouTube con su compañera de profesión -ambas son actrices y periodistas- Teresa Lozano.

«Nos conocimos hace cinco o seis años en un curso de cámara y siempre hemos tenido afinidad con el tema del feminismo. Nos dábamos cuenta que monopolizábamos las conversaciones entre amigos con el mismo tema. Pero es que parece que no se puede hablar de feminismo, que es algo malo». Se puede y se debe, vienen a decir con Towanda Rebels, un canal que lleva apenas mes y medio de andadura en YouTube y tiene todavía poco más de medio millar de suscriptores.

Mañana serán más. «No buscamos con esto una plataforma para nuestra carrera», asegura Zua, que al igual que Teresa está más rodada en el teatro que en otros medios. «Lo hacemos por una necesidad vital. Nuestra única intención es decir lo que sentimos».

Y lo dicen alto y claro en el vídeo. «¿Cómo se demuestra una violación. Si un vídeo no es suficiente prueba porque estás quiera, si no cuentan los mensajes en los que hablan de 'violar' y 'drogar', porque eso es humor, si el hecho de que agredieran a una chica un mes antes no cuenta...». Ellas califican a 'la manada' de «patriarcado en su máxima expresión». Y lanzan un ultimátum: «Este caso es la constatación más feroz de que esto es una guerra. ¿En qué bando estás tú?», finalizan.

El vídeo lo grabaron el miércoles en las calles del Madrid de los Austrias y Lavapiés. «No queríamos utilizar lugares icónicos que se reconocieran porque la idea que queremos transmitir es que esas pueden ser las calles de cualquier ciudad». Y tampoco es casual que lo grabaran en la calle. «Lo grabamos en la calle para hacer ver que ésta es una cuestión que se refiere a lo público, que no es algo de puertas para adentro».