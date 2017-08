Crea un bikini con una impresora 3d y lo pone a prueba La creadora quiere descubrir si el bikini aguanta a la agua o se deshace Jueves, 10 agosto 2017, 20:14

La diseñadora china de 23 años Naomi Wu no deja de sopreender con sus inventos con impresión 3d. De esa vez, ha encendido las redes sociales con el invento de un bikini hecho con la impresora. No obstante, los usuarios dudaran de la durabilidad de tal prenda, lo que ha llevado a la diseñadora a probarlo dentro y fuera del água para testar su nueva creación.

Conoscida como 'SexyCiborg' en las redes sociales, Wu es militante del movimiento Do it Yourself (Haz tu mismo) y comparte sus creaciones con los usuarios que pueden reproducirlas desde casa si también tienen una impresora 3d.