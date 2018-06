Un deslizamiento obliga a cerrar el puente Euskalduna de Bilbao, tras deplazarse una placa de hormigón casi medio metro

Bilbao ha amanecido con uno de sus puentes más emblemáticos, el Euskalduna, cerrado al tráfico. Desde las cinco de la mañana, el viaducto permanece cortado tras sufrir un deslizamiento en su estructura. Una de las placas de hormigón se ha desplazado cerca de medio metro por un problema en el asentamiento del estribo en el lado de Deusto, lo que ha provocado que una parte del techo se haya desencajado, según fuentes del área técnica del Ayuntamiento. Pasadas las nueve de la mañana se ha reabierto el viaducto para peatones, aunque sigue cerrado el paso desde las escaleras situadas frente al polideportivo de Deusto hasta la rotonda más próxima a la clinica de Zorrozaurre.

Una patrulla de la Ertzaintza que hacía la ronda por la zona ha sido la que se ha percatado de la anomalía y lo ha comunicado sobre las cinco y media de la madrugada al Consistorio. Al lugar han acudido de inmediato policías municipales y sobre las seis de la mañana se ha decidido cortar el tráfico para vehículos y peatones. En el Puente Euskalduna se encuentran en estos momentos técnicos del Ayuntamiento para analizar los daños en la infraestructura.

El director del Obras y Servicios del Ayuntamiento de Bilbao, Fran Viñez, ha explicado en una entrevista a 'Onda Vasca' que el asentamiento está «controlado» y no «está yendo a más», pero por precaución se ha cortado al tráfico para vehículos y parte también para peatones. «No hay que adelantar conclusiones», ha dicho con cautela, y a la espera de conocer las conclusiones del análisis que están efectuando los técnicos, cree que se podrá actuar en «diferentes fases».

Según ha explicado, lo primero que hay que analizar es si el tráfico rodado tiene una afección, pero, en principio, no se detecta que la haya en la calzada. «Vamos a intentar ir abriendo por partes el puente para que las afecciones sean lo menos posible pero con el previo análisis», ha añadido.

Accesos alternativos

El Euskalduna, que absorbe alrededor de 40.000 vehículos diarios, ha sido acordonado en sus puntos de acceso. El tráfico se está desviando por otras entradas a la ciudad, que a primera hora han presentado bastante densidad circulatoria; en estos momentos hay retenciones en la zona de Deusto. La Policía Municipal aconseja utilizar puentes alternativos para cruzar la ría como La Salve, Deusto o La Merced. Muchos de los vehículos están optando por desviarse hacia la Plaza Euskadi para acceder al puente de Deusto. Algunos de los más perjudicados son los taxistas, que reconocen que esta zona del centro presenta una mayor densidad de tráfico que la habitual.

🔔Durante el día de hoy, el puente #Euskalduna permanecerá cerrado por labores técnicas debido al desplazamiento de uno de los asentamientos.



Estos son los pasos alternativos: #Trafikoapic.twitter.com/FgtFJG40xJ — Bilbao Polizia (@Bilbao_Polizia) 28 de junio de 2018

Los vecinos de la zona consultados por este periódico aseguran no haber sentido ningún ruido durante la noche. «Estaba en la cama y no me he enterado. Y ayer pasé dos veces y no note nada extraño», asegura Arantxa Zabala, vecina del número 27, situado frente al puente. Dentro de ese mismo portal, vecinos cuyas ventanas dan al viaducto tampoco sintieron nada.