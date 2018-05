El Constitucional decidirá sobre la equiparación de permisos por nacimiento FOTOLIA El tribunal de garantías admite a trámite una demanda de nueve padres que denuncian que este derecho es discriminatorio DANIEL ROLDÁN Madrid Martes, 15 mayo 2018, 01:34

El Tribunal Constitucional deberá decidir si los permisos de maternidad y de paternidad por el nacimiento o la adopción de un hijo deben ser iguales. Ha admitido a trámite el recurso de amparo presentado por un padre, que inició en 2016 un proceso judicial para reclamar un derecho igualitario. Este progenitor -uno de los nueve que comenzaron este camino en los tribunales apoyados por la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPiiNA)- demandó a la Seguridad Social por discriminación y reclamó un permiso intransferible de igual duración que el de maternidad y pagado al 100% de la base reguladora.

Después de haber recurrido las sentencias de instancias inferiores, esta es la primera respuesta positiva que se da a la demanda de esta plataforma. El tribunal de garantías alega que «el asunto suscitado plantea una cuestión jurídica relevante y de general repercusión social». El PPiiNA consideró este paso como una gran oportunidad para superar una doctrina constitucional «trasnochada» y que no se sustenta «en las que deberían ser las finalidades de los permisos». «Una regulación obsoleta que ya no se adapta a las aspiraciones de igualdad de la ciudadanía: los permisos deben no solo permitir el cuidado de la criatura recién llegada, sino además que dicho cuidado se realice de forma igualitaria entre ambas personas progenitoras», reclamó la plataforma en un comunicado. A falta de que los magistrados del Tribunal Constitucional tomen una decisión al respecto, los padres tienen derecho a cuatro semanas de permiso por el nacimiento o la adopción de un hijo.