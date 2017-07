Consejos y trucos para mantener un cabello sano y bonito Laura López, experta en Formación de complementos alimenticios Innéov, nos explica como lograr que nuestra melena esté en perfecto estado de revista GLORIA SALGADO Madrid Domingo, 2 julio 2017, 16:30

- ¿Cuál es el peor enemigo para el cabello?

Cuando hablamos de los enemigos de un cabello sano y bonito nos encontramos tanto con factores externos como el sol, la contaminación o el uso de productos inadecuados, como internos, por ejemplo el estrés, los cambios hormonales o una dieta inadecuada.

- Trucos para lograr una melena más bonita

Para conseguir una melena envidiable debemos mantener el cuero cabelludo sano, la fibra nutrida y la raíz bien alimentada. Algunos trucos que podemos hacer en casa para conseguir una melena bonita, con brillo y volumen son: cepillarnos el pelo antes de la ducha, ya que el cabello es más frágil cuando está mojado, y también antes de acostarnos para activar la circulación; usar protectores del calor con las herramientas de peinado y utilizar productos adecuados a nuestras necesidades y rutinas.

- Cuidados para cada estación

Dependiendo de la época del año en la que nos encontremos el cabello sufrirá distintas agresiones, y por eso debemos adaptar nuestra rutina de cuidados capilares. En invierno el principal enemigo es el frío, por eso la mejor manera de proteger nuestro cabello será no salir de casa con el pelo húmedo. En verano lo debemos proteger del sol, el cloro y la sequedad, por tanto la recomendación será usar un protector solar y capilar y dejarlo secar al aire. En las estaciones intermedias como la primavera, nos encontramos con un cabello que llega debilitado por el frío y que debemos preparar para los excesos del verano; asociado muchas veces a nuevas rutinas, estrés, cambios hormonales y cambios en la alimentación que pueden afectar al crecimiento y la calidad del cabello, lo que dará como resultado: un cabello más fino, con menor volumen y densidad; por eso recomendamos incorporar a los cuidados externos el uso de nutricosmética para actuar también nutriendo el cabello desde el interior.

- ¿Cómo podemos evitar que se sequen las puntas?

Además de usar protectores de calor y sanearlas con un corte cuando sea necesario, es importante incorporar a nuestra rutina de cuidados un aceite que aporte un extra de nutrición a la zona, ya que las puntas se encuentran alejadas del cuero cabelludo y por tanto no les llega la nutrición suficiente.

- Hay muchos mitos...

Mitos relacionados con el cabello podemos encontrar muchos: algunos ejemplos serían que hay que cambiar de champú de forma habitual, que eliminar una cana hace que salgan más, que cortando el pelo hacemos que crezca más deprisa… todos ellos son falsos, lo que sí es real es que debemos usar productos de calidad que no debiliten nuestro cabello y que sean adecuados según la necesidad de nuestro cuero cabelludo, según sea normal, graso, seco o sensible. En el caso de los niños además de ser suave es interesante que no irrite los ojos.

- Consejos alimenticios para mejorar la calidad del cabello

Un cabello bonito y sano empieza por una alimentación equilibrada que le aporte todos los nutrientes necesarios desde el interior. La falta de vitaminas, minerales o proteínas, se reflejan en un cabello débil, fino e incluso en problemas de caída. Los alimentos que no pueden faltar en la mesa para mejorar la belleza del cabello son:

Alimentos ricos en omega 3 como los pescados azules, el aguacate y el aceite de oliva.

Alimentos ricos en vitamina D como los huevos, ostras y pescados.

Alimentos ricos en zinc como las carnes o los frutos secos.

Alimentos ricos en vitamina C como el brócoli, las espinacas, el kiwi o los pimientos.

Alimentos ricos en proteínas y vitaminas B como las carnes, huevos y legumbres.

- ¿Hay alimentos que tengamos que evitar?

Dentro del marco de una alimentación equilibrada no tendríamos porqué evitar ningún alimento, aunque sí limitar el exceso de azúcar, refrescos, alcohol y grasas saturadas.