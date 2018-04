El consejero de Salud niega «fraude en la contratación temporal de Osakidetza y defiende la valoración del euskera El consejero de Salud, Jon Darpon / DV «Mucha gente quiere entrar a trabajar en Osakidetza y muy poca quiere salir», responde Darpón a EH Bildu en el Parlamento Vasco EFE Viernes, 27 abril 2018, 15:05

El consejero de Salud, Jon Darpón, ha negado este viernes que exista fraude en las contrataciones temporales que hace Osakidetza y ha rechazado que los trabajadores eventuales tengan condiciones «precarias» al defender que «mucha gente quiere entrar (a trabajar) en Osakidetza y muy poca quiere salir».

Darpón ha respondido de este modo a una interpelación que le ha planteado Rebeka Ubera (EH Bildu) en el pleno de control del Parlamento Vasco.

Ubera ha denunciado que existe un «fraude» y un «gran descontrol» en la contratación eventual que lleva a cabo el Servicio Vasco de Salud porque cubre necesidades que ha considerado estructurales con contratos que quedan fuera de la relación de puestos de trabajo de esta entidad.

El consejero Jon Darpón ha respondido a Ubera que, «aparte de sus obsesiones, ni el Gobierno Vasco ni Osakidetza tienen ningún modelo de fraude» y le ha recordado que se trata de la empresa que «más empleo crea en Euskadi». Además, le ha invitado a que si tiene conocimiento de algún puesto amortizado se lo comunique directamente,

El consejero ha negado que la eventualidad sea un «problema crónico» en el servicio, ha dicho que se impulsa un empleo «estable y de calidad», y ha puesto en duda que Ubera «comprenda» las cifras sobre contratación en Osakidetza que ha enviado al Parlamento Vasco a petición de EH Bildu.

«Son muchas las personas que quieren entrar en Osakidetza y muy pocas las que quieren salir. No deben ser tan pésimas y precarias las condiciones laborales«, ha defendido.

Además, ha afirmado que en la actualidad el 92 % de la plantilla estructural tiene un empleo estable y ha puesto en valor las sucesivas ofertas públicas de empleo puestas en marcha. «Las cifras están muy lejos de la precariedad que pretende pregonar sin datos ni argumentos objetivos. ¿Dónde ve usted el problema crónico de Osakidetza? ¿Dónde ve la precariedad?«, ha concluido el consejero.

Valoración del euskera

El consejero de Salud también ha defendido que la valoración del euskera en la OPE de Osakidetza «no es discriminatorio», y ha detallado que este se valora como «mérito» en la fase de concurso, una vez aprobada la oposición.

Darpón ha contestado a la parlamentaria del PP Laura Garrido, ante una interpelación de la misma con la que ha denunciado la «excesiva» valoración del euskera en la OPE de Osakidetza, asegurando que es «determinante» a la hora de conseguir una plaza.

El titular de Salud ha acusado a la parlamentaria del PP de no haber leído las bases de la OPE de Osakidetza, ya que «no existe discriminación» y ha destacado que la valoración que le da al euskera su ejecutivo es «exactamente la misma» que la de la OPE convocada por el Gobierno del socialista Patxi López que «ustedes apoyaron». «El euskera no es un elemento discriminatorio, desde luego no en Osakidetza», ha asegurado.

El consejero ha explicado que «toda persona que pretende acceder a un puesto de trabajo en Osakidetza tiene que reunir los requisitos establecidos para el puesto», de forma que «después de inscribirse y tomar parte en la fase de oposición, solamente si se aprueba pasarán a la fase de concurso, donde se valora con los méritos el euskera».

Darpón ha explicado que las personas que aprueban acreditan los méritos en base a lo establecido en las bases específicas y así, hasta un máximo de 60 puntos, se valora la experiencia profesional en la fase de méritos; hasta un máximo de 20 puntos la formación, la docencia y la investigación; y hasta un máximo de 18 puntos el euskera para quien acredita el PL2 y 9 puntos para quien acredita el PL1. Asimismo, ha recordado al PP que en Euskadi hay dos lenguas oficiales.