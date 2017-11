¿Conoces las setas que son comestibles? Muchos aficionados a la micología creen que conocen a la perfección las que son venenosas y las que no. Te invitamos a que pongas a pruebas tus conocimientos en este test DV Viernes, 17 noviembre 2017, 13:29

Como es tradicional en esta época del año, los bosques vascos comienzan a estar plagados de setas. Y de personas que intentan hacerse con algún ejemplar. Pero claro, el ansia por obtener las mejores setas puede dar lugar a funestas confusiones en el caso de que decidamos preparar algún plato con algunas que no sean comestibles. Muchos aficionados a la micología creen que conocen a la perfección las que son venenosas y las que no. ¿Pero es eso verdad? Participa en este juego para demostrar tus conocimientos sobre el tema y, de paso, evitar un serio disgusto por comer lo que no se debe.