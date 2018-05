Conocer la historia de los ciudadanos extranjeros

El manual de vacunaciones que Osakidetza ha redactado como guía para los médicos de familia, en el capítulo dedicado a la población adulta, se refiere a la importancia de actualizar la historia vacunal de los pacientes. En el caso de los españoles para saber si está completa o no y, cuando se trata de ciudadanos extranjeros, para conocer su historial porque puede ser que su calendario vacunal no coincida con el de aquí o que no se hayan vacunado contra nada. En este sentido, el manual señala que más de la mitad de la población extranjera que reside en Euskadi procede de países en vías de desarrollo en los que las vacunaciones sistemáticas (las ordinarias a partir del nacimiento) son «de mínimos e, incluso, diferentes dentro de una misma zona». Por ello, la recomendación a los médicos es que recopilen el máximo de información posible para, después, «proporcionarles aquellas vacunas que les igualen al resto de la población autóctona».