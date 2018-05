Competencia abre otra guerra al Gobierno por Uber y Cabify El Supremo admite su recurso contra la limitación a la reventa de licencias VTC J.A. BRAVO MADRID. Viernes, 25 mayo 2018, 06:35

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un nuevo frente judicial contra el Gobierno por su regulación de las controvertidas relaciones entre el taxi y grandes plataformas digitales como Uber y Cabify que auspician el alquiler de vehículos con conductor (VTC). Y lo ha hecho con otro todavía abierto.

El Tribunal Supremo anunció ayer que ha admitido a trámite el recurso de la CNMC sobre las últimas modificaciones introducidas por el Ministerio de Fomento. A finales de diciembre, el departamento que dirige Iñigo de la Serna prohibió la comercialización de permisos de VTC durante, al menos, dos años desde su obtención. Asimismo, obliga a estos conductores a informar en un registro telemático de sus viajes antes de hacerlos, de modo que se pueda saber si cumplen la normativa que, por ejemplo, les impide captar clientes en la calle o en paradas fijas como sí hacen los taxistas.

No obstante, el alto tribunal se pronunciará antes sobre otro recurso de Competencia, esta vez contra tres preceptos del Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre de noviembre de 2015. Uno de los principales, el que limita la expansión de las multinacionales citadas en España, además de otros empresarios y fondos de inversión que han venido entrando en el negocio. La vista se celebró el 17 de abril, aunque aún no hay sentencia. Fomento, no obstante, se ha adelantado al fallo elevando a rango de ley esa parte del reglamento recurrida que incluye, por ejemplo, la ratio de una licencia VTC por cada 30 de taxi. El problema es que esa tasa ya está superada y llega en algunas regiones a 1-3.