El comentario machista de un soltero de «First Dates» incendia Twitter Francisco buscaba «una mujer formal» que hiciera «todas las labores de la casa» DV Miércoles, 16 agosto 2017, 16:37

Hay solteros que acuden a «First Dates» con una idea muy clara de la pareja que quieren encontrar. Este el caso de Francisco, que visitó el programa de citas de Cuatro el pasado martes con la intención de toparse con una chica seria, que le respete y si puede ser «que le haga todas las tareas del hogar», frase que ya generó cierto revuelo en Twitter.

Cuando Francisco conoció a su cita, Patricia, le comentó sus intenciones: «Estoy acostumbrado a que la mujer haga todas las labores de la casa, si no tiene que trabajar que no trabaje, pero que haga las tareas del hogar», afirmaba ante la estupefacción de la chica. Según la teoría de este joven de 38 años «un hombre con la barriga llena y la cama bien ya tiene muchos puntos para que funcione la relación».

Entonces, ella afirmó que esperaba encontrar un hombre que compartiese con ella las tareas del hogar, algo indignó a Francisco, tal y como él explicaba luego en las «confesiones» que hacen a los redactores sobre su cita: «Ella va buscando que le haga de comer, que le limpie, que le haga todo. Me parece que no existe un tío así, o si existe es medio tonto», comentó.

Al margen de la cena, Patricia aseguraba que ella «no quería un hombre para cuidar de él». «Que vuelva veinte años atrás y encuentre a una mujer así», afirmaba indignada. Ante la falta evidente de química, Francisco le propuso una solución: «Podemos salir algún día con tus amigas y los míos, lo mismo me gusta alguna amiga tuya».

Lógicamente, en la decisión final Francisco declaró que Patricia no era la chica que buscaba. «Me he dado cuenta de que no encajamos, se atascó todo con el tema de hacer de comer. Espero que encuentres a tu príncipe azul». «Y tú que encuentres a quien te haga de comer», añadía ella ante el aplauso de las redes.

Como era de esperar, las reacciones en Twitter ante los comentarios machistas de Francisco fueron inmediatas:

#FirstDates405 Hoy hemos ido a buscar hombres al siglo XIV...

No os importa ,no? pic.twitter.com/xAW6bD6QIL — Roberto C. Rodríguez (@OpositorX) 14 de agosto de 2017