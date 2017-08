Cinco trucos para comprar el vuelo más barato Adquirir gangas para viajar es cada vez más común, probablemente estas ideas nos ayuden para que no se nos escape ninguna MARA GONZÁLEZ GÓMEZ Viernes, 4 agosto 2017, 08:47

Seguro que estás harto/a de ese amigo/a que cada dos por tres se va de viaje y no deja de repetir lo bien que le ha salido. Pues antes de seguir explicándote cuáles serán seguramente sus trucos, me gustaría advertirte de que los vuelos por 2€ ya solo existen en las ofertas especiales de algunas compañías. Ahora mismo podrás encontrar, con suerte, vuelos para moverte por Europa por menos de 50€ ida y vuelta, que si lo piensas, tampoco está nada mal.

1

'Cuanto antes mejor' pero sin pasarse

Esta regla es útil porque obviamente si compras el billete con meses de antelación, es más probable que lo adquieras con el precio de lanzamiento. Sin embargo, nos encontraremos con vuelos que por mucho tiempo que nos quede, ya tienen un precio muy alto ¿el motivo? Pues que los vuelos son como la bolsa, en cuestión de 24 horas podemos ver diferencias de hasta 40€. Tras varios estudios de empresas de viajes se ha llegado a la conclusión de que los 2 meses de antelación es el momento perfecto, a partir de ahí lo más seguro es que el precio solo suba, y si baja no será mucha la diferencia.

2

Ida y vuelta por separado

Aunque compremos el billete en la misma compañía (algo que puede ser de utilidad también para el equipaje y las escalas) lo más recomendable es comprarlos por separado. No se sabe el motivo pero está comprobado que el precio cambia, sí aunque los cojamos uno detrás del otro. En mi caso he comprobado como un trayecto Madrid-Santiago me salía hasta 20€ más caro.

3

Buscadores para buscar, páginas oficiales para comprar

Existen infinidad de buscadores y comparadores de vuelos, que pueden servirnos para hacernos una idea de cuál es el precio que suele tener ese destino y también cuáles son las compañías que realizan ese trayecto, pero a la hora de comprar lo más seguro es hacerlo desde la web de la compañía. No todos los comparadores añaden tarifas extras o suplementos por tarjeta de crédito, de hecho algunas ya te remiten directamente a la web del vuelo, pero es una forma de asegurarse el precio que hemos visto en un primer momento.

4

Viajar de noche y entre semana

Sé que este consejo depende más de la disponibilidad que de la preferencia, pero si tenemos la opción aunque nos toque dormir poco (o nada), es lo mejor para conseguir el vuelo más barato. Normalmente, las tarifas 'low-cost' las tienen los vuelos nocturnos o los que salen por la mañana bien temprano, así que ya habrá tiempo de dormir cuando lleguemos.

En cuanto a qué día es el mejor el truco está en cogerlos días de diario. Si lo que buscamos es irnos de escapada de fin de semana, lo más económico es partir un jueves y volver el lunes.

5

Transporte combinado

Si algo bueno hemos sacado de los años de la burbuja inmobiliaria son aeropuertos casi en cada provincia del territorio nacional, si operan siempre podemos ver la posibilidad de hacer escala o directamente combinar nuestro vuelo con una hora de tren o autobús. Si lo que buscas son vuelos por Europa, el consejo es el mismo, porque además lo más probable es que la compañía que realice tu trayecto no te deje en el aeropuerto más cercano a la capital.

BONUS TIP

Si tienes disponibilidad de fechas y no te importa el lugar de destino. Algunos buscadores y algunas compañías te dan la opción de ver los precios del mes completo o en gráficos, y también una lista de lugares ordenados por precios.