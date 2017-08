Cinco fotos que debes ver si quieres adelgazar Para arrojar un poco de luz sobre estos mitos que confunden a la gran mayoría de las personas, una bloguera ha publicado estas fotos en Instagram EL DIARIO VASCO Miércoles, 23 agosto 2017, 08:48

Perder peso no es nada sencillo y si, además, tenemos en cuenta el hecho de que existen multitud de mitos sobre las dietas de adelgazamiento, lo cierto es que la tarea se complica por momentos. Prueba de ello es que si echamos un vistazo en Internet, veremos que existen opiniones para todos los gustos sobre determinados alimentos, que nos hacen dudar sobre la idoneidad de algunos productos en las dietas.

Para arrojar un poco de luz sobre estos mitos que confunden a la gran mayoría de las personas, una bloguera llamada Lucy Mountain ha publicado en su perfil de Instagram 5 fotografías que ayudan a entender que las apariencias también engañan cuando hablamos de alimentación.

La autora del blog ‘The Fashion Fitness Foodie’ empieza con un sencillo ejemplo: una porción de almendras tiene las mismas calorías que la misma cantidad de golosinas, un curioso dato que da qué pensar a la hora de incluir determinados alimentos en nuestra dieta de adelgazamiento. Aunque es más sano tomar frutos secos, lo cierto es que muchos aportan grandes cantidades de calorías.

Otro de los mitos que desmiente Mountain es el de que consumir snacks vegetales es más apropiado para perder peso que patatas fritas de bolsa. Según la imagen que comparte la bloguera, la opción saludable tiene muchas más calorías que las tradicionales patatas.

Las ensaladas, tan recurrentes en las dietas de adelgazamiento, también ocupan un lugar en esta lista de mitos sobre alimentación. En la imagen, vemos dos ensaladas prácticamente iguales, pero una de ellas contiene el doble de calorías. La clave está en que la más calórica contiene queso parmesano y pan frito.

A continuación, Lucy compara dos tostadas, una de las cuales lleva mantequilla untada. La diferencia de calorías no es demasiado elevada, por lo que la bloguera recomienda no renunciar a lo que nos gusta, aunque siempre con moderación, para no añadir calorías de más.

Por último, Mountain desmiente uno de los mitos más extendidos: el chocolate negro no contiene menos calorías que el chocolate con leche. No obstante, hay que tener en cuenta que el puro es mucho más saludable y nutritivo y contiene mucho menos azúcar.