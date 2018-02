La NASA tropieza con la fisiología femenina en su traje espacial Cartel del 'Space Poop Challenge' de la NASA. La agencia espacial quiere los astronautas puedan sobrevivir con sus trajes hasta seis días así que debería contar con eliminación de excrementos y orina EUROPA PRESS Madrid Martes, 20 febrero 2018, 16:56

Ingenieros de la NASA trabajan en un nuevo traje espacial con sistema de eliminación de excrementos y orina a largo plazo; de hecho, un inodoro incorporado, que se complica en su versión femenina.

Tal sistema no ha sido parte de los trajes espaciales de la NASA desde la era Apolo, y el nuevo sistema de eliminación de desechos probablemente tendrá mucho en común con los utilizados en la década de 1970. Un reto en particular es el de la versión para mujeres. No había féminas en el programa Apolo y la tecnología en desarrollo tiene que sortear un verdadero reto.

Los nuevos trajes, llamados OCSSS (Orion Crew Survival Systems), serán usados por los astronautas en la nave espacial humana de próxima generación de la NASA, Orion, que podrá llevar a los humanos mucho más allá de la órbita baja de la Tierra. Si bien el vehículo no es lo suficientemente grande como para soportar un viaje de nueve meses a Marte, Orion podría llevar a los seres humanos alrededor de la luna y regresar.

Al igual que el transbordador espacial anterior, Orion estará equipado con un retrete, pero la NASA está haciendo planes de contingencia en caso de emergencias, incluida la posibilidad de que la cápsula se despresurice y los astronautas tengan que permanecer en sus trajes para sobrevivir. De hecho, la agencia quiere que los astronautas puedan sobrevivir con sus trajes hasta seis días, lo que significa que los hombres y mujeres tendrían que ser capaces de hacer cosas como comer, orinar y defecar sin quitárselos.

"Eso es un tiempo realmente largo", dijo a Space.com Kirstyn Johnson, ingeniera de la NASA que lidera el diseño de los sistemas internos para el lanzamiento y el traje de aterrizaje de Orion. Es mucho tiempo para estar en un espacio tan pequeño en las mejores condiciones, "pero vivir en un traje con todos tus desperdicios durante tanto tiempo, podría volverse peligroso muy rápido".

A finales de 2016, la NASA anunció el 'Space Poop Challenge', una convocatoria abierta de diseños para un mejor sistema de eliminación de residuos para trajes espaciales. Si bien la competencia reveló nuevos diseños, todos requerirían desarrollo adicional para descubrir cómo integrarlos en un traje, dijo Johnson. No había "nada que pudiéramos usar con bastante rapidez en el programa Orion".

Así que, por ahora, "estamos volviendo a lo que los astronautas usaron durante el Apolo", dijo Johnson sobre el sistema de traje espacial Orion. Los trajes incluirán una bolsa fecal que es muy similar a los usados en los trajes Apolo, y, para los hombres, también usarán catéteres de preservativos, que siguen siendo el enfoque más sencillo y directo, dijo Johnson.

Problema femenino

Pero un problema evidente que Apolo y las subsiguientes misiones espaciales humanas nunca resolvieron fue cómo hacer un traje con sistemas de recolección de orina para mujeres. Para el momento en que la NASA dio la bienvenida a su primera clase de mujeres astronautas en 1978, el programa del transbordador espacial estaba a solo unos años de su primer lanzamiento, por lo que las mujeres astronautas usaron el sistema de pañales y el inodoro a bordo.

En 1981, los ingenieros de la NASA presentaron una patente para un dispositivo de recolección de orina para mujeres que incluía un inserto vaginal para mantener la orina, pero nunca se utilizó en trajes espaciales operativos.

"Para las mujeres, se pone un poco más difícil, obviamente, debido a la geometría del cuerpo de una persona, y luego tienes que lidiar con problemas como el vello púbico", dijo Johnson sobre el sistema de traje. El vello púbico representa un desafío porque el líquido tiende a deslizarse sobre él en microgravedad. Johnson dijo que la principal preocupación es la persistencia de líquido en esa área y que provoca afecciones cutáneas. Además, el sistema también debe asegurarse en su lugar (el catéter de preservativo es esencialmente su propio mecanismo de fijación) y el vello púbico también puede dificultar el uso de un mecanismo de fijación adhesivo. Johnson y sus colegas también deben tener en cuenta cosas como la forma en que el sistema de eliminación de desechos puede funcionar mientras una mujer tiene la menstruación.

Johnson explicó que la idea es diseñar algo que básicamente abarque la mayoría de su cabello público, al mismo tiempo que lo protege de infecciones como infecciones del tracto urinario sin que se interponga la materia fecal.

Un sistema de vacío externo podría ser parte de la solución; el traje tendría que tener un sistema de vacío que no fuera grande o con alto consumo de energía. Entonces el traje necesita algo más práctico. Idealmente, la diferencia natural de presión entre el traje y la atmósfera circundante podría alejar el material del astronauta, dijo Johnson, pero un sistema de vacío podría ser más confiable.

El sistema femenino de eliminación de orina aún no está completamente desarrollado, y algunos aspectos son secretos, dijo Johnson, por lo que no puede revelar todos los detalles. Pero el diseño general es similar al sistema de tubos utilizado por las mujeres piloto de combate para hacer sus necesidades durante los vuelos largos, o los miembros de las fuerzas armadas que no pueden detener una tarea para hacer sus necesidades. El dispositivo esencialmente tiene que ser del tamaño de una compresa higiénica, para abarcar un área completa.