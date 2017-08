Hallan un método para borrar los recuerdos de miedo de forma selectiva «El debilitamiento de las conexiones sinápticas borró el recuerdo del miedo por la señal auditiva», aseguran los investigadores AGENCIAS Viernes, 18 agosto 2017, 15:41

Investigadores de la Universidad de California en Riverside, Estados Unidos, han ideado un método para eliminar selectivamente los recuerdos de miedo en particular, debilitando las conexiones entre las células nerviosas (neuronas) involucradas en la formación de estos recuerdos.

Una visión, sonido u olor que hemos detectado no puede desencadenar más tarde el miedo, pero si el estímulo se asocia con un evento traumático, como un accidente automovilístico, entonces se forma un recuerdo del miedo y las respuestas temibles son activadas por el estímulo.

Para sobrevivir en un ambiente dinámico, los animales desarrollan respuestas de miedo a situaciones peligrosas. Pero no todos los recuerdos de miedo, como los del trastorno de estrés postraumático (TEPT), son beneficiosos para nuestra supervivencia. Por ejemplo, mientras que una respuesta extremadamente temible a la vista de un helicóptero no es útil para un veterano de guerra, una reacción rápida al sonido de un disparo sigue siendo necesaria. Por el contrario, para los supervivientes de accidentes de coche, no sería beneficioso para ellos revivir el trauma cada vez que se sientan en un coche.

En sus experimentos de laboratorio, Jun-Hyeong Cho, profesor asistente de Biología Molecular, Celular y de Sistemas, y Woong Bin Kim, su investigador postdoctoral, descubrieron que el recuerdo del miedo puede manipularse de tal manera que algunos recuerdos beneficiosos son retenidos mientras que otros, perjudiciales para nuestra vida cotidiana, se suprimen.

La investigación, hecha usando un modelo de ratón y publicada este jueves en «Neuron», ofrece ideas sobre cómo pueden tratarse mejor el TEPS y fobias específicas. «En el cerebro, las neuronas se comunican entre sí a través de conexiones sinápticas, en las que las señales de una neurona se transmiten a otra neurona por medio de neurotransmisores», subraya Cho, quien dirigió la investigación.

Debilitar las conexiones

«Hemos demostrado que la formación del recuerdo del miedo asociada con una señal auditiva específica implica el fortalecimiento selectivo en las conexiones sinápticas que transmiten las señales auditivas a la amígdala, un área del cerebro esencial para el aprendizaje del miedo y la memoria. También comprobamos que el debilitamiento selectivo de las conexiones borró el recuerdo del miedo por la señal auditiva», detalla.

En el laboratorio, Cho y Kim expusieron a ratones a dos sonidos: un tono alto y un tono bajo. Ninguno de los dos tonos produjo una respuesta de miedo en los roedores. A continuación, emparejaron sólo el tono agudo con una suave descarga en la pata que se administró a los ratones. Después de esto, Cho y Kim volvieron a exponer a los ratones a los dos tonos.

Para el tono de tono alto (sin acompañamiento de la descarga), los ratones respondieron cesando todo el movimiento, llamado comportamiento de congelación. Los ratones no mostraron tal respuesta al sonido de bajo tono (sin acompañamiento de descarga). Los investigadores descubrieron que este tipo de entrenamiento conductual fortaleció las conexiones sinápticas que transmiten las señales de tono alto a la amígdala.

Entonces, los científicos emplearon un método llamado optogenética para debilitar la conexión sináptica con la luz, que borró el recuerdo de miedo para el tono alto. «En el cerebro, las neuronas que reciben las señales de tono de alto y bajo tono están entremezcladas», subraya Cho, miembro del Centro de Interacciones Glial-Neuronales en la Escuela de Medicina de la UC Riverside.

«Sin embargo, pudimos estimular experimentalmente sólo aquellas neuronas que respondían al sonido de tono alto. Utilizando estímulos de baja frecuencia con luz, pudimos borrar el recuerdo del miedo, debilitando artificialmente las conexiones que transmitían las señales de la pista sensorial —un tono alto en nuestros experimentos— que están asociadas con el evento aversivo, es decir, la descarga», añade.

Cho explica que para que se desarrollen las respuestas adaptables al miedo, el cerebro debe discriminar entre diferentes señales sensoriales y asociar sólo estímulos relevantes con eventos aversivos. «Este estudio amplía nuestra comprensión de cómo se codifica el recuerdo adaptable del miedo para un estímulo relevante en el cerebro —apunta—. También es aplicable al desarrollo de una nueva intervención para suprimir selectivamente el miedo patológico mientras se preserva el miedo adaptativo en el TEPT».