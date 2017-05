Una parte del cerebro humano no se asienta hasta los 36 años

El cerebro es un órgano flexible capaz de adaptarse a modificaciones, tal y como ha constatado un reciente estudio que ha analizado la corteza visual primaria para asegurar también que ésta se muestra en continua evolución hasta los 36 años de vida.

La investigación, publicada en The Journal of Neuroscience, ha descrito esta región cerebral como la encargada de procesar la información visual y derivarla a unas 20 zonas del órgano ya más especializadas. Según Kathryn Murphy, profesora en la Universidad McMaster de Hamilton (en Canadá), "hay un gran vacío en la comprensión de cómo funciona el cerebro".

La docente ha recordado la convicción existente de que "las áreas sensoriales se desarrollan durante la infancia" y que no evolucionan desde entonces. Pero también que esto es erróneo. Así, la corteza visual primaria, tan amplia como una mano, recibe y procesa información procedente de la retina y que previamente atraviesa el tronco y el tálamo. Y no se asienta hasta superada la treintena de años.

Según Murphy, "la corteza está cambiando y desarrollándose durante toda la vida". "Sufre cambios que responden a la percepción visual", ha añadido en el artículo de The Journal of Neuroscience antes de aclarar que no es la única zona flexible y que, incluso, otros estudios aseguran que el cerebro suele fiarse más de una imagen falsa.

La nueva investigación se basó en una puesta en práctica con animales, en los que se observó que las proteínas glutamatérgicas se encuentran en activo durante buena parte de la vida y que no se apagan durante la infancia. La función de éstas es regular el fenómeno de la plasticidad sináptica puesto que son capaces de reforzar o debilitar las conexiones entre neuronas. Gracias a ello, millones de células de esta zona pueden cambiar al menos hasta los 36 años; eso sí, con un margen de cuatro años y medio.