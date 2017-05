La araña Sombrero de Harry Potter lidera la clasificación de nuevas especies

Una curiosa araña, con un cuerpo que recuerda al del sombrero del protagonista de las películas de 'Harry Potter', encabeza la lista de hallazgos identificados como las 10 nuevas especies de 2017.

Esta décima lista anual, compilada por el Instituto Internacional para la Exploración de Especies (IISE) de la ESF (College of Ennvironmental Science and Forestry) de la Universidad del Estado de Nueva York, también incluye un saltamontes con una asombroso mimetismo con las hojas de su entorno, una raya de agua dulce de colores llamativos y dos plantas -un tomate de arbusto que parece "sangrar" cuando se corta- y una orquídea con la cara del diablo. Dos criaturas con patas -un milpiés con más de 400 patas y un ciempiés anfibio- se incluyen en la lista, que se completa con un gusano marino que se parece mucho a un pastel frito, una hormiga dragón y un rata que come carne y también plantas.

Cuatro de las nuevas especies proceden de Asia (India, Indonesia, Laos y Malasia). Las otros proceden de América del Norte (México y Estados Unidos), Sudamérica (Brasil y Colombia) y Oceanía (Australia y Papua Nueva Guinea). "Durante el decenio transcurrido desde nuestra primera lista del 'top 10', se han descubierto y nombrado cerca de 200.000 nuevas especies, que no serían más que buenas noticias si no fuera por la crisis de la biodiversidad y el hecho de que estamos perdiendo especies más rápido de lo que estamos descubriendo", dijo en un comunicado el presidente de la FSE, Quentin Wheeler, quien es el director fundador de la IISE. "La tasa de extinción es 1.000 veces más rápida que en la prehistoria. A menos que aceleremos la exploración de especies, nunca llegaremos a conocer millones de especies o perderemos el aprendizaje de cosas increíbles y útiles que pueden enseñarnos", declaró en un comunicado.

El comité internacional de taxonomistas del instituto selecciona el 'top 10' de entre las aproximadamente 18.000 nuevas especies nombradas el año anterior. La lista se hace pública alrededor del 23 de mayo para reconocer el cumpleaños de Carolus Linnaeus, un botánico sueco del siglo XVIII que es considerado el padre de la taxonomía moderna.