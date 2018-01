La ciencia española no gasta el 50% de los fondos para proyectos con empresas Viernes, 26 enero 2018, 06:41

Durante los últimos 25 años no se han producido en España incrementos notables en la financiación en ciencias básicas e, incluso, el 50% de los fondos presupuestados para proyectos conjuntos con las empresas se ha dejado sin gastar, según recoge el 'Informe sobre Ciencia y Tecnología en España' de la Fundación Alternativas.

El documento denuncia que esta práctica «falsea la cuantía de los fondos de inversión dedicados a ciencia y tecnología en los Presupuestos Generales del Estado e indica un sistema muy ineficiente en la ejecución de las inversiones». El informe, coordinado por el profesor del CSIC Vicente Larraga, y en el que, entre otros, también participaron los investigadores Isabel Álvarez o Mariano Barbacid, destaca que mientras los países avanzados incorporan la ciencia y tecnología a su agenda política, como base de una industria innovadora, en España no se ha producido. Esto ha llevado a que la ciencia y la tecnología «se considere una competencia más que tiene que asumir el Estado, pero no de las más importantes y por una razón estética fundamentalmente, sin asignarle un poder movilizador del progreso socioeconómico». Esta dependencia gubernamental hace que «importe más la gestión administrativa que los resultados científicos obtenidos» y que los investigadores tengan que incluir las tareas no productivas, fundamentalmente administrativas, entre sus funciones.