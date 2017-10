Una chica de 21 años pierde la visión de un ojo tras jugar durante un día entero con su móvil Confesó que «estaba tan absorta por el juego que me olvidaba de comer, y no escuchaba a mis padres cuando me llamaban para cenar» DV SAN SEBASTIÁN Jueves, 12 octubre 2017, 14:58

Una chica de 21 años de la localidad china de Guangdong ha perdido la visión de un ojo tras jugar durante un día entero con su móvil al juego Arena of Valor, también conocido como Honour of Kings.

El personal del servicio médico del hospital donde fue atendida la joven explicaró a sus padres que la pérdida de visión había sido causada por una fatiga visual.

La chica, cuyo nombre no ha trascendido, confesó que «estaba tan absorta por el juego que me olvidaba de comer, y no escuchaba a mis padres cuando me llamaban para cenar».

Según recoge The Telegraph, la mujer llevaba días jugando, y aseguró que en los días que no tenía cosas que hacer, se levantaba a las 6 de la mañana para desayunar y empezaba a jugar hasta las 4 de la tarde.